Groane

GARBAGNATE MILANESE – Una nuova opera per ridurre il rischio idraulico lungo il torrente Guisa e aumentare la sicurezza di un’ampia parte del territorio. È stata inaugurata a Garbagnate Milanese la nuova vasca di laminazione, intervento strategico anche per Arese, Bollate e Baranzate.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il consigliere di gestione del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea William Ricchi e il comandante della polizia locale del Parco Claudio Attilio Camisasca.

Un invaso da 19 mila metri cubi – L’intervento è stato realizzato da Ersaf, Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, con un investimento complessivo superiore a 2,1 milioni di euro, dei quali 450 mila messi a disposizione da Regione Lombardia.

La vasca si trova nei pressi della stazione di Garbagnate, lungo la linea ferroviaria Milano-Saronno, e può contenere fino a circa 19 mila metri cubi d’acqua. La sua funzione è quella di ridurre le portate del Guisa durante le piene, contribuendo in particolare alla protezione degli attraversamenti ferroviari e stradali situati a valle. «Con questa inaugurazione aggiungiamo un nuovo tassello alla grande strategia di Regione Lombardia per la prevenzione del rischio idraulico e la sicurezza dei nostri territori», ha sottolineato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi. L’obiettivo è intervenire preventivamente rispetto alle emergenze, tutelando popolazione, infrastrutture e attività economiche.

Un sistema più ampio di protezione – La nuova vasca completa il sistema avviato con il primo lotto dell’intervento, costituito da un’area golenale di circa 11 ettari, oggi gestita dal Consorzio Est Ticino Villoresi. Nel loro complesso le opere consentono di ridurre anche il carico sul torrente Nirone e, più a valle, sul sistema della Merlata e dell’Olona. Il progetto interessa dunque direttamente diversi comuni inseriti nel territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

Spazio anche alla rinaturalizzazione – L’intervento non riguarda soltanto la sicurezza idraulica. Il progetto prevede infatti nuove piantumazioni di alberi e arbusti, la creazione di aree umide e spazi destinati alla rinaturalizzazione, in continuità con l’ambiente del vicino Parco delle Groane. Prevista anche la valorizzazione dei percorsi dedicati alla mobilità dolce, fra i quali la ciclabile della Via d’Acqua Nord, affiancando così alla funzione di prevenzione del rischio idraulico anche quella ambientale e paesaggistica.

Negli anni scorso un’opera simile ha riguardo il Parco Lura con la realizzazione delle vasche di laminazione a Lomazzo, che hanno messo Saronno al riparo dalle piene del torrente Lura.

(foto Parco Groane)

05102026