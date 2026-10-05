Città

SARONNO – A Saronno nasce un nuovo punto di ascolto e informazione dedicato ai cittadini e alle famiglie. Si tratta dello sportello Auser Sos Chiamaci, che sarà aperto mercoledì 7 ottobre, dalle 9,30 alle 11,30, in via San Giacomo 6.

Lo sportello è pensato per offrire informazioni sui servizi socio-sanitari presenti nel distretto e un supporto alle persone che devono affrontare situazioni di fragilità. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle persone malate di Alzheimer e alle loro famiglie, che potranno ricevere indicazioni sui servizi disponibili.

S.O.S. Chiamaci è un progetto promosso da Auser Lombardia proprio per fornire orientamento alle famiglie che assistono persone con demenza e facilitare l’accesso alle risorse presenti sul territorio.

Il nuovo sportello sarà inoltre un punto di riferimento per conoscere i servizi offerti da Auser Saronno. L’associazione, attiva sul territorio dal 2002, opera in particolare nell’ambito del sostegno alle persone anziane e non autosufficienti e nel trasporto di persone con difficoltà motorie.

L’accesso allo sportello è libero e non è necessario fissare un appuntamento. Per informazioni è possibile contattare Auser Saronno al numero 02 96709009.

(in copertina: un’immagine dall’Alzheimer cafè di Auser a Saronno)

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