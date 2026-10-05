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GERENZANO – In ogni luogo del mondo si avverte con chiarezza il peso delle grandi questioni del nostro tempo. Al Parco degli Aironi di Gerenzano, alle InPerfezione, l’incontro “Guerra e/o pace”, organizzato da “Il Circolo degli Aironi”, ha offerto uno spazio di riflessione che ha travalicato i confini del luogo per aprirsi a uno sguardo globale.

Mons. Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo, e Maria Chiara Gadda, deputata e vicepresidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, hanno dato vita a un prezioso spazio di dialogo che ha accolto anche il contributo dell’imprenditore Dario Angaroni, con la moderazione di Andrea Palomba.

La pace, che per decenni è stata vissuta in Europa come una condizione quasi naturale, torna oggi a interrogare le coscienze. Le parole di Papa Francesco sulla “terza guerra mondiale a pezzi” sono l’immagine di una realtà frammentata, segnata da conflitti diffusi.

In questi giorni, il ritorno del cardinale Matteo Zuppi da Mosca ha ricordato quanto il lavoro per la pace sia fragile e paziente. Esiste una diplomazia che non si riduce ai rapporti tra Stati, ma passa attraverso le relazioni umane. È una diplomazia umana che Papa Leone XIV continua a richiamare e che rappresenta una dimensione essenziale della politica.

Nel suo intervento, monsignor Vincenzo Paglia ha collocato il presente all’interno di una prospettiva storica. Ha ricordato l’intuizione dei padri fondatori europei, Alcide De Gasperi, Robert Schuman e Konrad Adenauer, che seppero costruire un progetto di pace dopo le tragedie del Novecento. L’Europa nasce da quella consapevolezza. Ha richiamato anche stagioni in cui la pace sembrava possibile su scala più ampia. Il tavolo di Oslo, la caduta del Muro di Berlino, la pace in Mozambico, la fine dell’apartheid in Sudafrica sono stati momenti in cui si è aperta una speranza concreta. «Quando è caduto il Muro di Berlino abbiamo sognato una pace universale», ha ricordato.

Oggi il quadro appare diverso. Il mondo si presenta più frammentato. «Si sta balcanizzando», ha detto Paglia, indicando una tendenza alla divisione e alla chiusura. «Io ho vissuto 81 anni di pace in Europa, ma oggi, in questo momento, nel mondo, ci sono 51 guerre». È una constatazione che invita a riflettere sul cambiamento in atto; eppure, accanto a questa consapevolezza, resta una fiducia nella forza del dialogo. «Le armi non sono più forti delle parole», ha affermato, richiamando una lunga tradizione italiana, in cui la parola e l’incontro hanno saputo aprire strade anche nei momenti più difficili. «Nessuno si può salvare da solo» ha aggiunto, indicando la necessità di uscire da ogni isolamento e di aprirsi alla fraternità; da qui il richiamo a Camaldoli e Ventotene, luoghi simbolici in cui, nel pieno delle crisi del Novecento, si è pensato il futuro.

Bisogna risvegliare l’orgoglio europeo: liberté, fraternité, égalité. In questo tempo, ha osservato, è la fraternità a chiedere di essere riscoperta. Serve un orgoglio europeo capace di unire dimensione cristiana e laica, ritrovando nel potere dell’amore una forza storica.

Massimiliano Salini ha sottolineato come l’Europa non disponga ancora di una vera politica estera unitaria. È un limite che appare evidente in un contesto internazionale instabile, da qui l’esigenza di pensare anche a una difesa comune europea.

In questo quadro è emersa anche una riflessione convergente sul significato della politica: l’arte della politica è l’arte del comporre. Una definizione che richiama la responsabilità di tenere insieme, di evitare rotture, di costruire unità.

Maria Chiara Gadda ha introdotto il tema delle dinamiche economiche e sociali. Ha parlato del tema della rimilitarizzazione, con particolare attenzione alla Germania, e della geopolitica del cibo, sempre più centrale negli equilibri globali. Ha richiamato anche le difficoltà di accesso ai farmaci in diverse aree del mondo, dal Sud America all’Africa fino a Cuba.

L’Europa, ha sottolineato, è chiamata a rafforzare le proprie politiche comuni, a partire dalla Politica Agricola Comune. In gioco c’è anche una crescente insicurezza legata al cibo, che tocca direttamente le società europee. Ha ricordato inoltre il proprio lavoro con Francia e Spagna per costruire risposte condivise.

Nel suo intervento, Paglia ha intrecciato il tema della pace con quelli della fragilità – è appena uscito il suo libro “L’età grande” – e dell’intelligenza artificiale. Domande sull’uomo, sulle sue scelte, anche tecnologiche, ma con una convinzione: una società che sa custodire i suoi anziani custodisce anche il proprio futuro.

Il Saronnese sorprende. La pace può nascere a Roma, nei grandi contesti internazionali e nei luoghi del mondo – piccoli o grandi – in cui le persone si incontrano e riflettono.

In chiusura, le parole di Paglia hanno indicato una prospettiva: «Non possiamo rassegnarci alla cultura della guerra. C’è bisogno di un convincimento interiore: il bene vincerà sul male. Noi resistiamo!».

È una resistenza che passa attraverso la coscienza, il dialogo e la responsabilità. Qui può prendere forma.

Andrea Lemma

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