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SARONNO – C’è anche la firma di Saronno sulla vetta dell’atletica giovanile nazionale. Nel corso dei recenti Campionati italiani della categoria Cadette disputati ad Agropoli, la giovanissima Sophia Gissi ha sbaragliato la concorrenza nel lancio del martello, conquistando una prestigiosa medaglia d’oro che la proietta tra i profili più promettenti della specialità a livello nazionale.

In pedana con i colori della selezione lombarda, la quindicenne cresciuta nella cantera dell’Osa Saronno Libertas ha gestito la finale con la freddezza delle grandi occasioni. Sotto lo sguardo del tecnico Mario Castaldi e del padre Alessandro, l’atleta saronnese è cresciuta lancio dopo lancio: dopo essere passata dai 52,26 metri della seconda prova ai 55,93 del terzo turno, ha sferrato l’allungo decisivo al quarto tentativo, quando l’attrezzo è atterrato a 57,89 metri, rendendo vano ogni tentativo di rimonta delle avversarie.

Il successo in terra campana rappresenta la ciliegina sulla torta di un’annata straordinaria: già lo scorso maggio la giovane lanciatrice si era messa in luce stabilendo il nuovo primato regionale con una spallata da 60,65 metri, misura che figura tuttora come la terza miglior prestazione italiana di sempre per la categoria.

Oltre a regalare un’immensa soddisfazione alla società di appartenenza, l’impresa di Agropoli spezza un digiuno storico per la Lombardia, che non vedeva una propria rappresentante sul gradino più alto del podio tricolore Cadette nel martello da ben 18 anni, iscrivendo così il nome di Sophia Gissi in un ristretto club di sole tre atlete lombarde capaci di compiere la medesima impresa.

(foto dell’evento)

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