Calcio

SARONNO – Dai bambini dei Primi calci sino ai giocatori dell’Eccellenza, tutti insieme con gli stessi colori. Il centro sportivo Matteotti ha ospitato dalle 18.30 di oggi la presentazione ufficiale delle squadre del Fbc Saronno, una passerella che ha riunito l’intera famiglia biancoceleste a stagione ormai iniziata. Sono dodici le squadre che compongono la società saronnese, con un settore giovanile sempre più numeroso e che rappresenta una parte centrale del progetto del club. Sul campo si sono alternati i diversi gruppi, dai più piccoli sino alla prima squadra, davanti a genitori, dirigenti e sostenitori.

A condurre la serata sono stati il comico Germano Lanzoni e l’influencer Noemi Aloisi insieme allo speaker biancoceleste Giampiero Garau. Assente per impegni di lavoro il direttore generale Marco Proserpio, uno degli artefici del progetto sportivo del club. Spazio naturalmente anche alla prima squadra. Mister Danilo Tricarico, reduce dal 3-0 di domenica contro l’Assago, ha scherzato sull’avvio complicato: «È la mia quarta stagione al Saronno e non mi era mai capitato di partire peggio ma gli obiettivi non cambiano».

A tracciare la prospettiva della società è stato invece il presidente Giorgio Losa (foto sotto), che davanti a tutte le squadre biancocelesti ha sintetizzato il percorso intrapreso dal club: «Stiamo lavorando per il futuro». Una serata pensata soprattutto per far incontrare le diverse anime del Fbc Saronno e mostrare quanto, dietro alla prima squadra, sia ormai cresciuto il movimento biancoceleste.

(foto Andrea Elli: due momenti della presentazione)

05102026