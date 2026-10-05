iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Quasi 700 persone hanno preso parte nei giorni scorsi alla 28ª edizione della Camminata del Cardinale, tradizionale appuntamento che ha unito attività sportiva, natura e scoperta del territorio di Castiglione Olona.

Tre percorsi fra borgo e natura – I partecipanti hanno potuto scegliere fra tre differenti itinerari, rispettivamente di 7, 14 e 18 chilometri, da affrontare camminando oppure correndo. I tracciati hanno attraversato le vie dello storico borgo castiglionese per poi immergersi nel verde, fra prati, sentieri e boschi del Parco Rto. La manifestazione si è così confermata non soltanto un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione per conoscere da vicino alcuni degli angoli più suggestivi del territorio.

Porte aperte anche ai musei – Alla componente sportiva si è aggiunta quella culturale: per gli iscritti alla camminata era infatti compreso anche l’ingresso ai Musei civici di Castiglione Olona, offrendo la possibilità di completare la giornata con una visita al patrimonio storico e artistico locale. Ad organizzare la manifestazione è stato il Gruppo Camminatori di San Carlo di Castiglione Olona, al quale sono andati i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale per il lavoro svolto e per l’assistenza garantita lungo i diversi percorsi.

Una formula, quella della Camminata del Cardinale, che anche alla sua 28ª edizione ha dunque fatto centro: quasi 700 presenze per una mattinata dedicata a sport, natura, cultura e socialità.

05102026