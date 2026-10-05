Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Cortili storici, piatti della tradizione, vini, musica e iniziative per grandi e piccoli. Domenica 11 ottobre torna a Ceriano Laghetto la “Festa dei cortili”, tradizionale appuntamento enogastronomico promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le associazioni del territorio.

Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta il pranzo itinerante, con una portata servita in ciascuno dei cortili coinvolti. Il tour gastronomico prenderà il via alle 12.30, mentre già dalla metà della mattinata il centro storico sarà animato dagli allestimenti realizzati dagli organizzatori insieme ai residenti.

Il menù nei cortili

Prima tappa alla Curt del Gulpìn, in via Mazzini, con l’aperitivo: salumi, formaggi e bruschette, con disponibilità di opzioni vegetariane, accompagnati da un calice di Gutturnio frizzante.

Il percorso proseguirà alla Curt del Bonalùm, dove sarà servito il primo piatto, un risotto alla zucca e Gorgonzola abbinato a Cabernet Sauvignon.

Per il secondo ci si trasferirà alla Curt del Pedroeù: in tavola salsiccia e fagioli in umido, con Refosco. Anche per questa portata sarà disponibile un’alternativa vegetariana.

Conclusione nel cortile dell’Associazione Massimo Brioschi, dove sarà allestita l’osteria. Qui verranno serviti torta accompagnata da Glera o Moscato dei Colli Euganei, caffè e amaro.

La partecipazione al percorso enogastronomico costa 20 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini, per i quali è previsto un menù dedicato. Le prenotazioni sono già aperte e vengono raccolte in diversi esercizi commerciali del centro di Ceriano Laghetto.

Musica, laboratori e giochi per tutta la giornata

Il programma non si limiterà alla tavola. Durante la giornata saranno proposte la falegnameria didattica di Gino Chabod, i giochi antichi curati da Italiana Eventi e il laboratorio creativo “Ladri di foglie” della biblioteca civica.

L’accompagnamento musicale sarà affidato al Sem Pizzi duo. Prevista anche un’esposizione di mezzi agricoli e automobili d’epoca a cura di Peter Foggi, mentre in piazza Lombardia troverà spazio l’iniziativa “Autunno in Bibliofilando”.

Al mattino camminata nel Parco delle Groane

La Festa dei cortili inizierà in realtà già al mattino. Sempre domenica 11 ottobre, la Pro Loco organizzerà una camminata guidata nel Parco delle Groane, pensata per riscoprire natura, flora e fauna dell’area protetta.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza Diaz, con rientro previsto entro le 11.30, dunque prima dell’inizio del percorso gastronomico. La partecipazione alla passeggiata è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro giovedì 8 ottobre, telefonando al 347 6855070.

«La Festa dei cortili è uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del nostro calendario – sottolinea l’assessore agli Eventi Thomas Nisi –. Anche per questa edizione abbiamo coinvolto diverse realtà locali con l’obiettivo di rendere la festa ancora più bella e ricca di proposte per tutti».

Una giornata che, nelle intenzioni degli organizzatori, unirà dunque gastronomia, storia locale, natura e intrattenimento, valorizzando i cortili e le tradizioni di Ceriano Laghetto.

(foto archivio di una precedente edizione)

05102026