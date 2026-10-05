Cronaca

CERRO MAGGIORE – Drammatico incidente nelle prime ore di questa mattina a Cerro Maggiore. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone in via San Clemente, la strada che collega il paese alla Saronnese e conduce verso Uboldo. L’allarme è scattato poco prima delle 7. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, la vittima si trovava a piedi con una bicicletta e potrebbe essere stata intenta ad attraversare la carreggiata quando è sopraggiunto il mezzo commerciale. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento.

Immediato l’intervento dei soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’investimento si sono rivelate fatali.

Al momento dell’incidente la vittima non aveva documenti con sé e la sua identità non è stata immediatamente accertata. In base alle prime indicazioni, avrebbe un’età apparente di circa trent’anni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze dell’investimento e le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

05102026