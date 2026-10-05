Cronaca

CESANO MADERNO – Un ingente quantitativo di droga, con circa 248 chili di cocaina e 12 chili di hashish, è stato sequestrato dalla polizia di Stato al termine di un’operazione che ha avuto il suo momento decisivo a Cesano Maderno. Tre cittadini marocchini, due uomini di 47 e 43 anni e una donna di 41, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine era partita da informazioni raccolte dalla squadra mobile di Bologna su una presunta attività di spaccio di cocaina. Gli investigatori emiliani, insieme ai colleghi della squadra mobile di Monza e Brianza, hanno seguito uno dei sospettati sino a Varedo, dove ha incontrato un connazionale. I due si sono poi spostati a Cesano Maderno a bordo di un’Audi A4, raggiungendo una strada sterrata senza uscita situata subito dopo un passaggio a livello della linea ferroviaria Saronno-Seregno.

L’auto è stata parcheggiata davanti a un magazzino con il bagagliaio aperto e i due uomini hanno iniziato ad armeggiare nel vano posteriore. A quel punto gli agenti sono intervenuti: uno è stato bloccato all’interno della vettura, mentre l’altro ha tentato la fuga a piedi ma è stato rapidamente raggiunto.

Nel bagagliaio dell’Audi sono stati trovati 150 panetti di cocaina per circa 165 chili lordi, mentre nel vano portaoggetti c’erano 1.900 euro in contanti.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti con una perquisizione domiciliare. Secondo la ricostruzione della polizia, la moglie del 43enne avrebbe prelevato altra droga custodita in un secondo appartamento nella disponibilità dell’uomo e l’avrebbe caricata sulla propria auto, nel tentativo di evitare che fosse trovata dagli agenti. La donna è stata rintracciata poco dopo alla guida della vettura. Nel bagagliaio sono state trovate due grandi valigie: complessivamente contenevano altri 83 chili circa di cocaina e oltre 12 chili di hashish. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati 33.800 euro nascosti nel cassone sotto il letto matrimoniale.

Il bilancio complessivo dell’operazione è di circa 248 chili di cocaina, suddivisi in 225 panetti e ulteriori involucri, oltre 12 chili di hashish e 35.700 euro in contanti. Secondo la polizia, una volta venduto al dettaglio lo stupefacente avrebbe potuto generare un giro d’affari di circa 25 milioni di euro.

Informato il pubblico ministero di turno della Procura di Monza, i due uomini e la donna sono stati arrestati e trasferiti nelle competenti case circondariali, a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà richiedere la convalida degli arresti.

05102026