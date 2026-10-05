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SARONNO – Saronno torna per qualche giorno a respirare aria di grande ciclismo. Come ormai accade abitualmente in questo periodo dell’anno, il Team Visma | Lease a Bike ha scelto la città come propria base logistica per affrontare le classiche autunnali che si disputano in Lombardia. Corridori, staff e gli inconfondibili mezzi della formazione olandese hanno fatto nuovamente la loro comparsa al Grand Milan di via Varese. Una presenza che non passa certo inosservata agli appassionati e che, anno dopo anno, sta diventando quasi una piccola tradizione saronnese.

La posizione della città è del resto particolarmente comoda per raggiungere le località delle principali gare di questi giorni. Il trittico lombardo propone infatti la Coppa Agostoni a Lissone, disputata domenica, la Coppa Bernocchi oggi a Legnano e martedì la Tre Valli Varesine, con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese.

E gli appuntamenti per la Visma non finiscono qui. Giovedì 8 ottobre è previsto il Gran Piemonte, mentre sabato 10 ottobre arriverà uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intera stagione, il Lombardia: 239 chilometri con partenza da Bergamo e arrivo a Como, dopo un finale particolarmente impegnativo. Niente Milano-Torino, invece, nel programma di questi giorni: l’edizione 2026 della storica classica si è già disputata il 18 marzo, con arrivo a Superga.

Insomma, per qualche giorno chi passa da via Varese potrebbe imbattersi in qualche volto noto del ciclismo internazionale o nelle ammiraglie della Visma: anche quest’anno, per affrontare il grande ciclismo lombardo d’autunno, la squadra ha fatto nuovamente base a Saronno.

05102026