Città

SARONNO – Nella cornice di Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo, da giovedì 24 settembre al 6 ottobre, oltre 40 artisti della sezione Ucai (unione cattolica artisti) di Milano italiani, saranno in mostra con le loro opere, tra loro anche il saronnese Raffaele Pier Luca Di Francisca, socio Ucai. Il titolo della mostra d’arte contemporanea Et Vitam Venturi Saeculi (dal latino La Vita Eterna che Verrà) espone l’ultimo articolo del credo niceno costantinopolitano.

L’opera di Di Francisca, che ha per titolo L’Angelo del risveglio, è un kakemono di tela fotografica dipinta con acrilico e glitter. Di Francisca nella sua Light Art – Arte della trasfigurazione dipinge l’aurea luminosa, che nella sua immaginazione, avvolge gli oggetti della vita quotidiana o i simboli dell’immaginario collettivo. La sua arte è una rivisitazione della pop art in chiave cattolica perché si ispira alla lettera degli artisti di Papa Giovanni Paolo II che nel 1999 invitava gli artisti a “trasfigurare la materia”. In questo caso, ispirato dal tema della mostra, ha voluto rappresentare in un solo sguardo vari tempi ed elementi descritti nel capitolo 10 dell’ultimo libro della Bibbia: l’Apocalisse. Accanto all’opera, inquadrando con il proprio telefono un QR code, si potrà ascoltare il brano dell’Apocalisse anche per coinvolgere il senso dell’udito oltre a quello della vista.

L’artista ha già fatto parte di una mostra itinerante realizzata in occasione della GMG (giornata mondiale della gioventù) di Colonia del 2005 con Papa Benedetto XVI dal titolo “siamo venuti per adorarlo”.Tra gli artisti presenti il cinese Yunfei Bai e la Sua collega Jiaoyang Wang, don Filippo Barbieri, il Collettivo Origine Plurale, Davide Foschi, Gianmaria Lanfranconi e Anthony Scharf. Il catalogo è stato curato da Angela Bonomi Castelli Vice presidente sez. Ucai Milano e da Gian battista Maderna il Presidente. Questo evento culturale dell’ Ucai e del Centro Culturale San Paolo ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo e della Fondazione Scuola Beato Angelico. La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle ore 15:30 alle 18:00 e sabato e domenica secondo i seguenti orari : 10:00 – 12:30 / 15:30 – 18:00. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione.

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