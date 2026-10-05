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SOLARO – Il ritiro dei licenziamenti unilaterali e una nuova proposta basata su uscite volontarie e incentivate. È questo il punto centrale del comunicato diffuso oggi, 5 ottobre, dalla Fiom-Cgil dopo il confronto sulla vertenza Electrolux. Una partita che riguarda direttamente anche lo stabilimento di Solaro.

“La lotta che abbiamo messo in campo in questi mesi con le lavoratrici e i lavoratori ha centrato l’obiettivo del rispetto della dignità. Il ritiro dei licenziamenti unilaterali da parte di Electrolux è sicuramente un cambio di passo importante”, spiegano Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, e Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile del settore elettrodomestico.

Secondo quanto riferisce il sindacato, il nuovo piano presentato dall’azienda prevede uscite incentivate e volontarie per un massimo di 600 impiegati e 650 operai nell’arco di tre anni, per complessive 1.250 persone.

La Fiom indica però alcuni punti considerati essenziali per arrivare a un eventuale accordo con Electrolux e Governo: mantenere in Italia la struttura occupazionale, la ricerca e sviluppo e la produzione del gruppo. Il sindacato chiede inoltre nuovi strumenti, dai contratti di sviluppo al sostegno alla riduzione dell’orario di lavoro, insieme alla formazione dei dipendenti.

Un altro punto riguarda il ricambio occupazionale: per la Fiom chi sceglierà volontariamente di lasciare l’azienda dovrà essere sostituito attraverso nuove assunzioni. Viene inoltre chiesto un rafforzamento degli investimenti previsti da Electrolux per l’Italia.

Il prossimo passaggio è fissato per 29 ottobre, quando saranno approfonditi gli elementi del nuovo piano.

“La risoluzione positiva della vertenza Electrolux è importante per la garanzia dell’occupazione nel settore dell’elettrodomestico e del sistema industriale del nostro Paese nel suo complesso”, concludono De Palma e Tibaldi.

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