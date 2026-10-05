Solaro

SOLARO – Novità importanti per la vertenza Electrolux. Questa mattina al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto un nuovo incontro tra azienda e parti sociali, mentre all’esterno si è svolto il presidio dei lavoratori. Da Solaro, dove si trova lo stabilimento Electrolux specializzato nella produzione di lavastoviglie, è partita un’ampia delegazione per partecipare alla mobilitazione davanti al ministero. Dal tavolo sono emerse nuove proposte dell’azienda che, se confermate nell’accordo definitivo, modificherebbero sensibilmente il piano prospettato nei mesi scorsi. Electrolux avrebbe infatti proposto di ritirare i licenziamenti unilaterali, sostituendoli con un programma triennale di uscite volontarie incentivate.

I numeri indicati prevederebbero fino a 1.250 esodi incentivati nell’arco di tre anni, suddivisi fra 600 impiegati e 650 operai. Sul tavolo sarebbe stato inoltre presentato un piano di investimenti complessivo da 90 milioni di euro.

Novità anche per lo stabilimento di Cerreto d’Esi, nelle Marche. L’ipotesi di chiusura inizialmente avanzata dall’azienda verrebbe superata attraverso un progetto di reindustrializzazione e riqualificazione del personale. Resta comunque difficile il quadro generale. La vertenza era esplosa a maggio, quando Electrolux aveva dichiarato 1.719 esuberi. A settembre il numero era stato ridotto a 1.450, ai quali si aggiungevano 135 contratti a termine che l’azienda aveva annunciato di non voler rinnovare.

La crisi si inserisce nelle difficoltà dell’intero comparto europeo degli elettrodomestici, alle prese anche con la crescente concorrenza cinese. Nel corso dell’incontro il ministro Adolfo Urso ha richiamato la necessità di un piano condiviso a livello europeo per tutelare il settore. Per i lavoratori di Solaro, presenti questa mattina a Roma con una nutrita delegazione, le nuove proposte rappresentano dunque un passaggio significativo della vertenza, anche se l’esito del confronto dipenderà ora dalla trattativa tra azienda, sindacati e istituzioni.

05102026