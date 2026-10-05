Solaro

SARONNO – Giornata di mobilitazione per i lavoratori Electrolux e di grande attesa anche nel Saronnese. Oggi, lunedì, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si riapre il tavolo sul futuro italiano della multinazionale degli elettrodomestici, alle prese con un piano che prevede pesanti tagli al personale. Una vertenza che interessa direttamente anche il territorio: nella zona industriale della confinante Solaro si trova infatti il grande stabilimento Electrolux specializzato nella produzione di lavastoviglie, attorno al quale ruota anche un importante indotto.

Sciopero e presidio a Roma

La mobilitazione era iniziata venerdì scorso con quattro ore di sciopero. Altre quattro sono previste oggi, mentre già all’alba numerosi lavoratori sono partiti dal territorio per raggiungere Roma. Una delegazione sarà presente al presidio organizzato davanti alla sede del Ministero durante il confronto fra azienda, sindacati e istituzioni.

Francesco Caruso, segretario generale di Uil Milano, Monza e Brianza, usa parole molto dure: «Ci confrontiamo con scelte aziendali irresponsabili che calpestano la dignità di tante famiglie e impoveriscono un intero territorio. Non permetteremo che si smantelli il patrimonio industriale del nostro Paese nell’indifferenza generale».

E prosegue: «Saremo sotto le finestre del Ministero a Roma per gridare a gran voce che il lavoro non si cancella. Al Governo e all’azienda non chiediamo elemosine ma pretendiamo un vero piano industriale che porti investimenti reali, nuove assunzioni e un rilancio concreto di tutti gli stabilimenti italiani del gruppo».

Oltre 1.400 esuberi a livello nazionale

I numeri al centro della vertenza sono particolarmente pesanti. A livello nazionale si parla di oltre 1.400 esuberi, dopo che l’organico si era già ridotto con il mancato rinnovo di numerosi contratti a termine. Complessivamente i tagli potrebbero arrivare a interessare quasi il 40 per cento dei dipendenti Electrolux in Italia. L’azienda ha motivato le proprie scelte facendo riferimento alla crisi del mercato degli elettrodomestici e alla crescente pressione della concorrenza asiatica. Sindacati e lavoratori chiedono invece investimenti e un piano industriale in grado di garantire prospettive agli stabilimenti italiani.

I sindaci seguono la vertenza

Grande attenzione anche da parte delle Amministrazioni locali. La sindaca di Saronno Ilaria Pagani e il sindaco di Cislago Stefano Calegari sono in stretto contatto con la prima cittadina di Solaro Nilde Moretti.

Proprio Moretti ha seguito direttamente la vertenza e partecipato anche ai precedenti tavoli romani, che nei mesi scorsi non avevano consentito di arrivare a una soluzione condivisa. L’attenzione è dunque tutta rivolta al nuovo confronto di oggi al Ministero: dal suo esito potrebbero arrivare indicazioni decisive non soltanto per il futuro dello stabilimento di Solaro, ma per centinaia di famiglie del Saronnese e per l’intero sistema produttivo che ruota attorno alla fabbrica.

05102026