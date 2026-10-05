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SARONNO – Stop ai licenziamenti unilaterali, fino a 1.250 uscite volontarie nell’arco di tre anni e 90 milioni di euro di investimenti. Sono alcuni dei punti del nuovo piano presentato da Electrolux al tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo quanto riferisce Adnkronos citando fonti presenti all’incontro.

L’obiettivo è arrivare entro ottobre a un piano condiviso per tutelare gli stabilimenti e l’occupazione in Italia. Un nuovo incontro è già stato fissato per il 29 ottobre, prima della riorganizzazione globale del gruppo che, secondo quanto emerso al tavolo, dovrebbe essere definita nella prima parte di novembre.

“Dobbiamo lavorare insieme con tutti gli attori, per definire in pochi giorni il nuovo piano sostenibile e condivisibile. Dobbiamo farlo entro il mese di ottobre”, avrebbe dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo quanto riportato da Adnkronos.

Il piano illustrato dall’azienda prevederebbe il ritiro dei licenziamenti unilaterali e un programma di uscite volontarie incentivate che potrebbe coinvolgere fino a 600 impiegati e 650 operai in tre anni.

Per lo stabilimento di Cerreto d’Esi sarebbe inoltre previsto un progetto di reindustrializzazione e riqualificazione del personale, da sviluppare con il supporto delle istituzioni e delle parti sociali attraverso uno specifico tavolo di lavoro. Complessivamente sarebbero previsti investimenti per 90 milioni di euro.

Il Governo, da parte sua, ha annunciato la disponibilità a sostenere il piano. “Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio, con tutti gli strumenti, anche straordinari, che metteremo in campo con la prossima legge di bilancio”, avrebbe affermato Urso. L’obiettivo indicato dal ministro è salvaguardare tutti gli stabilimenti italiani e i livelli occupazionali, escludendo licenziamenti e decisioni unilaterali.

Il prossimo passaggio è dunque fissato per il 29 ottobre, quando azienda, Governo e parti sociali torneranno a confrontarsi sul futuro delle attività italiane del gruppo.

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