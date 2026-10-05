Electrolux, Urso: nuovo incontro il 29 ottobre, obiettivo salvaguardare stabilimenti e occupazione
5 Ottobre 2026
SOLARO – Il Governo è pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio di Electrolux anche con strumenti straordinari da inserire nella prossima legge di bilancio. È quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa sull’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al tavolo Electrolux. L’obiettivo è arrivare entro ottobre a un piano sostenibile e condiviso, prima che il gruppo definisca nella prima parte di novembre la propria riorganizzazione globale. Per questo è stato fissato un nuovo incontro al Mimit il 29 ottobre.
La priorità indicata dal Governo è salvaguardare tutti gli stabilimenti italiani, compreso Cerreto d’Esi, e tutelare i livelli occupazionali, evitando licenziamenti e decisioni unilaterali. Secondo quanto riportato dall’Ansa, anche la Commissione europea avrebbe manifestato disponibilità ad intervenire sulla base delle proposte italiane, sostenute anche da Germania, Francia, Spagna, Polonia e Slovacchia.
Gli sviluppi di oggi
Al tavolo di questa mattina Electrolux ha prospettato il ritiro dei licenziamenti unilaterali e un piano triennale fino a 1.250 uscite volontarie incentivate, 600 impiegati e 650 operai, oltre a 90 milioni di euro di investimenti. Per Cerreto d’Esi è stata prospettata la reindustrializzazione al posto della chiusura. Da Solaro, sede dello stabilimento delle lavastoviglie, un’ampia delegazione di lavoratori ha partecipato al presidio davanti al ministero.
Electrolux, nuova proposta al Mimit: stop ai licenziamenti e 1.250 esodi incentivati. Delegazione da Solaro al presidio
05102026