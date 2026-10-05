Solaro

SOLARO – Il Governo è pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio di Electrolux anche con strumenti straordinari da inserire nella prossima legge di bilancio. È quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa sull’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al tavolo Electrolux. L’obiettivo è arrivare entro ottobre a un piano sostenibile e condiviso, prima che il gruppo definisca nella prima parte di novembre la propria riorganizzazione globale. Per questo è stato fissato un nuovo incontro al Mimit il 29 ottobre.

La priorità indicata dal Governo è salvaguardare tutti gli stabilimenti italiani, compreso Cerreto d’Esi, e tutelare i livelli occupazionali, evitando licenziamenti e decisioni unilaterali. Secondo quanto riportato dall’Ansa, anche la Commissione europea avrebbe manifestato disponibilità ad intervenire sulla base delle proposte italiane, sostenute anche da Germania, Francia, Spagna, Polonia e Slovacchia.

Gli sviluppi di oggi

Al tavolo di questa mattina Electrolux ha prospettato il ritiro dei licenziamenti unilaterali e un piano triennale fino a 1.250 uscite volontarie incentivate, 600 impiegati e 650 operai, oltre a 90 milioni di euro di investimenti. Per Cerreto d’Esi è stata prospettata la reindustrializzazione al posto della chiusura. Da Solaro, sede dello stabilimento delle lavastoviglie, un’ampia delegazione di lavoratori ha partecipato al presidio davanti al ministero.

05102026