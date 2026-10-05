Città

ORIGGIO – Nuovo intervento del Comitato Prospettive Area Ex Novartis sul futuro dell’area industriale dismessa. Il Comitato riferisce di aver verificato sui portali ufficiali di Terna che la richiesta di connessione da 100 MW è stata presentata da Benako Project 4 S.r.l., società controllata dal Gruppo Akno, proprietario dell’area. Da qui i timori per il possibile insediamento di un data center e la richiesta all’Amministrazione comunale di aprire un confronto pubblico per chiarire caratteristiche, dimensioni e ricadute del progetto.

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato Prospettive Area Ex Novartis.

“In seguito alle prime segnalazioni relative all’area ex Novartis, il Comitato Prospettive Area Ex Novartis ha verificato sui portali ufficiali di Terna che la richiesta di connessione da 100 MW è stata presentata dalla Benako Project 4 S.r.l., società di scopo controllata direttamente dal Gruppo Akno, attuale proprietario dell’area.

Con il superamento delle precedenti ipotesi di sviluppo logistico, la proprietà ha orientato l’investimento verso il settore delle infrastrutture digitali, pianificando la realizzazione di nuovi stalli a 132 kV alla stazione elettrica di Cislago per connettere il possibile futuro data center alla rete ad alta tensione.

Per far capire la scala di un impianto da 100 MW, è possibile stilare un parallelo con il progetto gemello della vicina Cesate: parliamo di un’infrastruttura paragonabile a un grande insediamento industriale che prevede ben 63 torri di raffreddamento e 48 generatori industriali di emergenza a gasolio. Il tipo di insediamento che nessuno vorrebbe avere sotto casa.

È in atto un assalto al nostro territorio che sta passando sotto silenzio: 190 MW richiesti a Uboldo, 280 MW a Lainate, addirittura 650 MW a Rho. Non si può che denunciare come la pianificazione pubblica sia ferma mentre i privati corrono a fare profitti a spese dei cittadini.

Il rischio è che Origgio subisca il copione di Cesate, dove la politica si è piegata agli interessi dei colossi tecnologici raddoppiando addirittura le superfici cementificabili nel Pgt.

Il Comitato si oppone a questa svendita e pretende che la salute dei residenti e la tutela di un territorio già saturo abbiano la priorità assoluta e per questo si rivolge direttamente al sindaco Regnicoli, che, durante la campagna elettorale, aveva promesso tolleranza zero sul consumo di suolo e un’azione congiunta con i comuni confinanti per bloccare i progetti insostenibili. Ora i cittadini si aspettano che alle parole seguano i fatti.

Per questo, il Comitato chiede pubblicamente all’Amministrazione comunale l’apertura di un confronto pubblico immediato che chiarisca alcuni punti essenziali:

La richiesta di connessione da 100 MW accettata da Terna è collegata in modo diretto ed esclusivo all’area ex Novartis di Origgio?

Quale specifica attività industriale o fornitore di servizi tecnologici si intende insediare nel comparto?

Quali sono la potenza elettrica effettiva impegnata a regime e le dimensioni volumetriche del progetto definitivo?

Quale tecnologia di raffreddamento dei server verrà adottata? Con che impatto acustico?

Quali e quante risorse idriche verranno sottratte giornalmente alla falda locale o alla rete idrica comunale per il funzionamento dell’impianto?

Quanti e quali sistemi di emergenza sarebbero installati e con quale frequenza e impatto acustico avverranno i test di funzionamento?

È previsto un piano tecnico ed economico per il recupero totale del calore residuo prodotto dai server?

Quali opere si renderanno necessarie tra la stazione elettrica di Cislago e il territorio di Origgio, e quale sarà il loro impatto sul suolo?

Quali sono le reali ricadute occupazionali permanenti, economiche, in termini di tassazione locale, e ambientali, tra emissioni e isole di calore, attese per la comunità a fronte del sacrificio territoriale richiesto?

La posizione finale del Comitato non rifiuta l’infrastruttura tecnologica in sé, ma rivendica il diritto della comunità di deciderne la localizzazione e le condizioni di sostenibilità. La tutela della salute pubblica e la qualità della vita dei cittadini di Origgio devono rimanere priorità non negoziabili, davanti alle quali non è accettabile alcun compromesso urbanistico a favore di una distesa di server”.

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