Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, sabato 4 ottobre, ci sono la festa delle associazioni nel centro di Saronno, l’incidente notturno a Rovello Porro e il saluto a Milena Legnani dopo trent’anni di lavoro all’Esselunga.

Il centro di Saronno si è animato con “Associazioni in festa”, manifestazione che ha portato 50 realtà del territorio nelle vie e nelle piazze cittadine. Fin dalla mattina numerosi visitatori hanno affollato gli stand dedicati a volontariato, cultura, musica, ambiente e attività sociali, con iniziative proseguite per tutto il pomeriggio.

A Rovello Porro un’auto si è ribaltata nella notte in via Vittorio Veneto. Tre le persone coinvolte, due donne di 36 e 68 anni e un uomo di 71 anni. Due di loro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo dopo l’intervento di ambulanze, automedica, vigili del fuoco e carabinieri.

A Saronno, infine, ha suscitato attenzione la storia di Milena Legnani, che dopo 30 anni ha lasciato il punto vendita Esselunga della città per proseguire la propria attività a Castellanza. Nell’ultimo giorno di lavoro, venerdì 3 ottobre, diversi clienti hanno voluto salutarla e ringraziarla, insieme ai colleghi che le hanno dedicato un abbraccio per la lunga esperienza condivisa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?