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SARONNO – Lunedì 5 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sarà una giornata variabile, con nubi alternate a schiarite e maggiori aperture nel corso del pomeriggio. Non sono previste piogge in città, mentre le temperature resteranno miti, con una minima di 14 gradi e una massima di 24 gradi.

I venti saranno deboli e cambieranno direzione nel corso della giornata: al mattino arriveranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio proverranno da Sud. Non sono previste allerte meteo. Il quadro resterà quindi nel complesso stabile, anche se con una maggiore presenza di nuvole rispetto al weekend.

In Lombardia le infiltrazioni umide favoriranno cieli più nuvolosi. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi occidentali si alterneranno nubi e schiarite. Sulle Orobie la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge dal pomeriggio, mentre sulle Prealpi orientali il cielo tenderà a coprirsi in serata, accompagnato da deboli piogge. Sulle Alpi Retiche sono attesi cieli molto nuvolosi e qualche debole piovasco pomeridiano, prima delle schiarite serali. Lo zero termico scenderà intorno ai 3350 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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