Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Una ragazza di 15 anni è stata investita questa mattina, lunedì 5 ottobre, in viale Cinque Giornate. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7, all’altezza del civico 424.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Azzurra e un’automedica. La giovane è stata assistita dal personale sanitario e, dopo le prime cure, è stata trasferita all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.

Sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Saronno, chiamati a ricostruire la dinamica dell’investimento e ad accertare le circostanze dell’incidente.

L’intervento dei soccorritori si è concluso poco prima delle 8. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni della 15enne né sul mezzo coinvolto nell’investimento.

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