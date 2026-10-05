Città

SARONNO – Un tavolino in legno, un giocattolo dell’Uomo Ragno, un aspirapolvere, due lampade e persino un pedale da chitarra. Sono alcuni degli oggetti tornati a nuova vita domenica 4 ottobre durante il primo appuntamento del Repair Café nella nuova sede di via Solferino 7A.

Dopo il trasferimento dal Centro sociale di Cassina Ferrara, i volontari hanno accolto i saronnesi per un pomeriggio dedicato alle riparazioni e al riuso. Sui tavoli sono arrivati gli oggetti più diversi: oltre a quelli già citati, sono stati sistemati un vassoio e un tagliere in legno, un lettore Dvd e una macchina del caffè.

Un debutto nella nuova sede accompagnato anche da un momento conviviale. Alle 16 volontari, partecipanti e curiosi si sono ritrovati per un brindisi. Tra loro anche diverse persone che non conoscevano ancora l’esperienza del Repair Café.

“Al brindisi hanno partecipato anche diverse persone che ancora non conoscevano il Repair, quindi siamo molto soddisfatti”, spiega Roberto Barin.

L’iniziativa proseguirà con gli appuntamenti mensili dedicati alla riparazione degli oggetti e alla riduzione degli sprechi. La prossima data è già fissata: domenica 8 novembre.

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