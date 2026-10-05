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SARONNO – Saronno torna a essere protagonista della fotografia con la ventunesima edizione del Saronno Fotofestival, in programma dal 17 al 25 ottobre 2026. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (Gfas) con il patrocinio e il contributo del Comune di Saronno, propone una settimana di mostre, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati ai diversi linguaggi della fotografia.

L’inaugurazione è in programma sabato 17 ottobre alle 16 nella Sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario 2. Nello stesso spazio, alle 17, si terrà l’incontro con il fotografo Lorenzo Cicconi Massi, durante il quale saranno proiettate immagini che ripercorrono il suo percorso fotografico. Sempre nella Sala Nevera sarà allestita la mostra “Le donne volanti e altre storie”, con le fotografie di Lorenzo Cicconi Massi.

Il programma proseguirà sabato 24 ottobre alle 16, sempre alla Sala Nevera, con la presentazione del libro fotografico In di Massimo Magistrini. L’autore dialogherà con la curatrice Laura Manione e il giornalista Mirko Bonfanti. Durante l’incontro saranno presentate anche alcune stampe fine art delle immagini tratte dalla pubblicazione. Al termine è previsto il firmacopie del libro.

Numerose le mostre fotografiche che accompagneranno il festival negli spazi cittadini. All’Art Cafè di viale Santuario 11 saranno proposte tre esposizioni: Intime connessioni, con fotografie di autori vari. Gfas a cura di Emanuela Baccichetti; Volti che aiutano, con fotografie di autori vari Gfas a cura di Marco De Scalzi; e Siamo fatti per dimenticare, con fotografie di autori vari Gfas a cura di Elena Barsottelli. Al Museo dell’Illustrazione, in via Caduti della Liberazione 25, nel cortile interno, saranno invece visitabili Miserere, fotografie e libro d’artista di Nicole Pagliuca, e Kyklos, fotografie di Laura Ballerini.

Le mostre saranno aperte secondo un calendario articolato su due fine settimana. Sabato 17 ottobre sarà possibile visitarle dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 18 ottobre l’apertura sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Le esposizioni torneranno visitabili sabato 24 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e domenica 25 ottobre, giornata conclusiva del festival, con gli stessi orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

(foto archivio)

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