Città

SARONNO – Un centro più vivo, nuovi locali, tanta gente in piazza e centinaia di giovani attirati dagli eventi. Il fine settimana appena trascorso ha confermato una sensazione che nelle ultime settimane si sta facendo sempre più concreta: la movida saronnese sembra avere finalmente rialzato la testa. Dopo anni nei quali soprattutto la sera il centro storico aveva spesso dato l’impressione di spegnersi troppo presto, qualcosa sta cambiando. Nuove aperture, ritorni importanti e un calendario di appuntamenti sempre più fitto stanno riportando persone nelle vie e nelle piazze.

Il parco dell’ex seminario calamita per i giovani

Nella notte fra sabato e domenica il testimone è idealmente passato al parco dell’ex seminario di via Varese. L’appuntamento “Fuori Corso at Parco ex Seminario”, con musica di Andrea D., è andato avanti dalle 18 sino all’una di notte e ha richiamato tantissimi giovani e giovanissimi. Una nuova conferma delle potenzialità dell’area eventi, che nel giro di poche settimane si è trasformata in uno dei principali punti di riferimento dell’intrattenimento cittadino. A metà settembre c’era stato il pienone per il concerto di 22Simba, poi la due giorni del “Ruvido live ‘n’ loud” e adesso un altro appuntamento capace di attirare un pubblico numeroso.

Il ritorno del Pigreco

Uno dei segnali più evidenti è arrivato sabato pomeriggio da piazza Libertà, dove è stato ufficialmente inaugurato il Pigreco2. Si tratta del ritorno di uno storico nome della movida saronnese e l’accoglienza è stata decisamente positiva: tanta gente ha partecipato all’inaugurazione, affollando il locale e la zona circostante. Il Pigreco2 si inserisce in un quadro che, dopo l’estate, ha visto ben tre nuove aperture lungo la direttrice che da piazza Libertà conduce verso la stazione. Una novità significativa per una zona che torna così ad avere sempre più punti di ritrovo e occasioni per fermarsi in centro anche nelle ore serali.

Centro ed ex seminario, un binomio che funziona

Anche se il parco si trova oltre la ferrovia, la distanza dal centro storico è minima e i due poli finiscono inevitabilmente per dialogare. Gli eventi richiamano persone da Saronno e da fuori città, aumentano il movimento e possono creare un indotto anche per bar e locali.

È forse questa la novità più interessante dell’autunno saronnese: non un singolo evento riuscito o una sola nuova apertura, ma diversi segnali che stanno andando nella stessa direzione. E quello appena concluso è stato un weekend particolarmente significativo: il ritorno di uno storico locale in piazza Libertà da una parte, un parco dell’ex seminario nuovamente pieno di ragazzi dall’altra. La movida saronnese, insomma, sembra avere ritrovato voglia e spazi per ripartire.

04102026