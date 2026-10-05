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SARONNO – Dopo la pausa estiva il 6 ottobre riparte la quarta edizione de “La lettura del martedì”, l’iniziativa culturale di lettura condivisa promossa dalla Biblioteca della Casa di Marta, rivolta a tutte le età: dalle 15 alle 16.30 in via Petrarca n. 1 il primo incontro del primo ciclo avrà come protagonista il libro “Se i gatti potessero parlare” di Piergiorgio Pulixi, edito da Marsilio.

Si tratta del secondo libro della serie di cozy mystery con protagonisti il burbero libraio Marzio Montecristo, il gruppo di lettura della sua libreria di Cagliari “Les Chats Noirs” e, ovviamente, i due gatti neri che la abitano, ossia Miss Marple e Poirot. Due nomi, una garanzia! Perché la loro presenza è ancora una volta risolutiva nell’indagine sulla morte del famoso giallista Aristide Galeazzo, trovato morto durante una crociera letteraria organizzata per il lancio del suo nuovo libro.

Sarà come sempre un’opportunità per fare cultura, condividendo del tempo e facendo amicizia, stimolati da un dibattito costruttivo. Non è necessario aver letto precedentemente il libro proposto.

Le prossime date del primo ciclo di incontri 2025/26 saranno: 20 ottobre, 3 e 17 novembre, 1 dicembre. Al termine di ogni incontro verrà svelato il libro protagonista di quello successivo. Tutti i libri letti durante “La lettura del martedì” sono disponibili nella Biblioteca della Casa di Marta.

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