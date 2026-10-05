Città

SARONNO – “La sicurezza dei cittadini non può diventare terreno di contrapposizioni politiche. È invece un problema concreto, che richiede che ciascun livello istituzionale faccia fino in fondo la propria parte”

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore da Saronno Civica che rilancia il confronto in corso tra le forze politiche.

“Per questo condividiamo quanto affermato dal segretario di Azione Saronno, Francesco Ricca, sulla necessità di un maggiore impegno dello Stato. La carenza di personale e di risorse delle Forze dell’ordine è un problema reale e non può essere ignorato. Lo dimostra anche la vicenda della Polfer a Saronno. Nell’ottobre 2023, quando eravamo alla guida della città, il tema fu portato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, trasmise al Ministero dell’Interno la richiesta di istituire un presidio fisso della Polizia ferroviaria a Saronno, definendone l’esigenza “non più procrastinabile”.

A distanza di tre anni quel presidio ancora non c’è. È quindi legittimo chiedere al Governo che cosa intenda fare per dare seguito a una richiesta istituzionale che riguarda uno dei principali nodi ferroviari della Lombardia.

Ma proprio perché condividiamo questa impostazione, riteniamo necessario aggiungere una seconda considerazione: la responsabilità dello Stato non esaurisce quella del Comune.

Ricca afferma che l’Amministrazione di Saronno “sta facendo la sua parte”. Noi riteniamo che ci siano invece margini importanti per fare di più e, soprattutto, per farlo attraverso una strategia organica e verificabile. Nell’ottobre 2025 Saronno Civica ha messo a disposizione dell’Amministrazione Pagani e condiviso con tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale un Piano integrato per una “Saronno Sicura, Inclusiva, Attrattiva”.

Non si trattava di una semplice lista di richieste. Il Piano proponeva un approccio integrato fondato su tre elementi: strumenti di sicurezza urbana, prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità, coinvolgimento attivo della cittadinanza. Individuava inoltre strumenti e opportunità di finanziamento messi a disposizione dallo Stato e dalle altre istituzioni.

Quel Piano non ha ricevuto dall’Amministrazione neppure un riscontro formale.

Eppure alcune delle misure che avevamo adottato negli anni in cui amministravamo la città dimostrano che il Comune può concretamente incidere sulla sicurezza urbana, anche utilizzando risorse e strumenti esterni.

Durante la nostra Amministrazione abbiamo raddoppiato il numero delle telecamere presenti in città, finanziato il rinnovo delle piattaforme hardware e software necessarie a gestirle, esteso praticamente a tutta la città la possibilità per la Polizia Locale di utilizzare il Daspo urbano e chiesto l’inserimento di Saronno nel progetto ministeriale “Strade sicure”.

Non diciamo questo per rivendicare un passato amministrativo. Lo diciamo perché dimostra una cosa molto semplice: anche un Comune, pur non disponendo degli organici delle Forze dell’ordine statali, ha strumenti importanti per contribuire alla sicurezza della propria comunità.

E soprattutto riteniamo che sia arrivato il momento di riprendere in mano il Piano “Saronno Sicura, Inclusiva, Attrattiva”, discuterlo pubblicamente, aggiornarlo se necessario e trasformarlo in un programma di interventi con priorità, risorse e tempi definiti.

Abbiamo sempre affermato che la sicurezza non si affronta con un singolo provvedimento e neppure con una polemica tra maggioranza e opposizione. Richiede una strategia che tenga insieme presenza delle Forze dell’ordine, sicurezza urbana, prevenzione sociale, riqualificazione degli spazi, tecnologia e partecipazione dei cittadini.

Saronno Civica continuerà quindi a fare ciò che ritiene debba fare una forza di minoranza: controllare l’azione dell’Amministrazione, ma soprattutto avanzare proposte.

Lo abbiamo fatto con il Piano per una “Saronno Sicura, Inclusiva, Attrattiva”. Lo abbiamo fatto anche recentemente depositando un Piano Integrato per la Transizione Ecologica e Climatica, che sarà sottoposto prossimamente al Consiglio comunale.

Perché essere all’opposizione non significa limitarsi a evidenziare ciò che non funziona. Significa anche mettere a disposizione della città idee, progetti e strumenti.

Al Governo chiediamo di fare la propria parte sulla sicurezza nazionale e sul rafforzamento degli organici. All’Amministrazione comunale chiediamo altrettanto: utilizzare fino in fondo gli strumenti che ha già a disposizione e trasformare le proposte in azioni concrete.

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