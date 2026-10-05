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ROMA – “La legge traccia la strada, la società guida il cambiamento. È esattamente quello che è successo in Italia con la legge antispreco. A dieci anni dalla sua approvazione continua a funzionare, a crescere e oggi fa scuola in Europa”.

Lo dichiara Maria Chiara Gadda, vicepresidente dei deputati di Italia Viva – Casa Riformista e prima firmataria della legge 166 del 2016, intervenuta a Madrid al 14° Punto de Encuentro contra el Desperdicio Alimentario promosso da Aecoc, insieme all’ex ministro francese dell’Agricoltura Guillaume Garot e a José Miguel Herrero, direttore generale dell’Alimentazione del ministero dell’Agricoltura spagnolo.

“L’Italia – spiega – ha scelto la strada della semplificazione e degli incentivi, costruendo una rete tra imprese, Terzo settore e istituzioni. Una scelta che ha funzionato e che negli anni abbiamo esteso anche oltre l’alimentare, perché i bisogni delle famiglie vanno dalla salute alla vita quotidiana”.

“La lotta allo spreco – sottolinea – è una necessità economica, ambientale e sociale, ma anche un’opportunità che migliora i processi produttivi e le relazioni sociali. Vedere Italia, Francia e Spagna confrontarsi insieme sulle esperienze costruite in questi anni dimostra che quando l’Italia fa buone leggi e le fa funzionare, può indicare la strada anche in Europa”.