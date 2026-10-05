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TRADATE – Una giornata di festa, ma soprattutto l’occasione per iniziare insieme un nuovo cammino. Nei giorni scorsi la Comunità pastorale Santo Crocifisso di Tradate ha celebrato la Festa dell’oratorio 2026, appuntamento che ha segnato l’avvio del nuovo anno oratoriano.

La festa è iniziata dall’altare – Il momento centrale è stato quello della celebrazione religiosa, con la comunità riunita attorno all’altare per ringraziare e affidare il nuovo percorso che attende bambini, ragazzi, famiglie, educatori e volontari. «La nostra Festa non poteva che cominciare così: attorno all’altare, a ringraziare per il nuovo anno oratoriano che inizia», hanno sottolineato dalla Comunità pastorale.

“Sei nella Festa” – È questo il tema scelto per il nuovo anno. Un messaggio che vuole andare oltre il semplice appuntamento sul calendario: l’invito rivolto a tutti è quello di sentirsi parte attiva della vita dell’oratorio. «In oratorio non si va per guardarsi intorno, per essere spettatori, ma protagonisti», è il messaggio lanciato in occasione della festa. L’appuntamento dei giorni scorsi ha rappresentato dunque il punto di partenza di una nuova stagione di attività, incontri e momenti di condivisione per la comunità tradatese.

(foto comunità pastorale)

05102026