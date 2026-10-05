Cronaca

TURATE – Sarebbero avvenuti a Turate gli episodi di stalking e il tentato femminicidio contestati a un 24enne, rintracciato e arrestato sabato pomeriggio dalla polizia locale di Cornaredo. Il giovane era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra marzo e giugno 2026 il 24enne avrebbe perseguitato l’ex compagna con ripetute minacce e intimidazioni, utilizzando anche telefonate, messaggi e social network.

Particolarmente grave uno degli episodi contestati: l’uomo avrebbe afferrato la donna per il collo, arrivando a sollevarla da terra e provocandole difficoltà respiratorie. Un quadro che ha portato all’emissione della misura cautelare per stalking e tentato femminicidio. Il 24enne è stato rintracciato nella frazione San Pietro all’Olmo di Cornaredo. Gli agenti del nucleo investigativo della polizia locale, coordinati dal comandante Domenico Giardino, hanno individuato l’automobile sulla quale ritenevano si trovasse il ricercato e l’hanno fermata in via Magenta. Sul veicolo viaggiavano altre quattro persone, risultate avere precedenti per reati contro il patrimonio.

Il giovane era senza documenti ed è stato quindi accompagnato in Questura a Milano per essere sottoposto a fotosegnalamento. Gli accertamenti sulla sua identità hanno confermato l’esistenza dell’ordinanza di custodia cautelare pendente nei suoi confronti. Il 24enne, risultato irregolare sul territorio italiano e con precedenti anche per furto aggravato, è stato infine trasferito nel carcere milanese di San Vittore.

(foto archivio)

05102026