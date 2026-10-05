Calcio

SARONNO – Domenica ricchissima di calcio per le formazioni del Saronnese e Tradatese, impegnate dalla serie D sino alla Seconda categoria. Il bilancio ha regalato successi importanti, a cominciare dalla vittoria dell’Fbc Saronno in Eccellenza, dalla grande rimonta della Caronnese e dal colpo esterno del Ceriano Laghetto in Promozione. In Seconda categoria ha continuato a correre l’Amor Sportiva, mentre il Dal Pozzo ha conquistato tre punti in trasferta.

Serie D

Nel girone D la Varesina ha conquistato un punto importante fermando sullo 0-0 la Pro Patria, una delle formazioni di vertice. I rossoblù sono saliti a quota 5. Giornata negativa invece per il Varese, sconfitto 3-2 a Crema. Ha continuato a sorprendere la Castellanzese, vittoriosa 2-1 sul campo del Sant’Angelo.

Risultati e marcatori 6′ giornata: Arconatese-Pro Sesto 1-1 (37′ pt Morello [P], 30′ st Alberton [A]); Casatese Merate-Pistoiese 0-3 (17′ pt Luperini, 40′ pt Motti, 19′ st rig. Corazza); Correggese-Pavia 2-1 (16′ pt e 38′ pt Siligardi [C], 4′ st Cavallotti [P]); Crema-Varese Fc 3-2 (15′ pt Sovogui [V], 32′ pt Peli [C], 41′ pt Recino [C], 4′ st Favale [V], 25′ st Braidich [C]); Oltrepò-Lentigione 1-2 (29′ pt Mascanzoni [L], 17′ st De Respinis [O], 32′ st rig. Addiego Mobilio [L]); Pontedera-Cittadella Modena 0-3 (31′ pt Defrel, 12′ st De Dominicis, 22′ st Bertuzzi); Sant’Angelo-Castellanzese 1-2 (5′ pt Chessa [C], 15′ pt Maltoni [S], 3′ st Valmori [C]); Varesina-Pro Patria 0-0; Solbiatese-Tropical Coriano (24/10).

Classifica: Pistoiese 18 punti; Pro Sesto, Pro Patria, Lentigione 13; Castellanzese 12; Cittadella Modena, Casatese Merate, Correggese 10; Sant’Angelo 8; Pavia 7; Varese 6; Varesina, Solbiatese 5; Tropical Coriano, Crema 4; Arconatese, Oltrepò 3; Pontedera 0.

Eccellenza

È stata soprattutto la giornata del ritorno al successo dell’Fbc Saronno. Allo stadio Colombo Gianetti i biancocelesti hanno travolto 3-0 l’Assago, chiudendo virtualmente la partita tra il 4′ e il 6′ del primo tempo: doppietta di Malvestio e rete di Ientile. La squadra di Danilo Tricarico ha così conquistato la prima vittoria stagionale ed è salita a quota 4.

Impresa della Caronnese, che a Sedriano si è ritrovata sotto 2-0 dopo 27′, ma ha ribaltato tutto vincendo 3-2. Doppietta di Pliscovaz e rete decisiva di Palma al 37′ st, dopo il rigore di Corno respinto dal portiere. I rossoblù sono secondi a quota 10.

Giornata amara invece per l’Ardor Lazzate, battuto 2-1 in casa dal Tribiano. Dopo il vantaggio ospite di Ait Atti e il pareggio di Vavassori, al 49′ st un’autorete di Gatelli ha deciso l’incontro.

Risultati 4′ giornata: Vergiatese-Baranzatese 1948 0-1, Sedriano-Caronnese 2-3, Academy Calvairate-Aurora Cantalupo 7-3, Ardor Lazzate-Tribiano 1-2, Besnatese-Barona Sporting 0-3, Lentatese-Legnano 0-2, Rhodense-Magenta 2-0, Saronno Fbc-Assago 3-0.

Classifica: Rhodense 12 punti; Caronnese, Legnano 10; Barona Sporting, Academy Calvairate, Baranzatese 1948 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano 5; Tribiano, Aurora Cantalupo, Magenta, Saronno Fbc 4; Ardor Lazzate 2; Besnatese 1; Assago 0.

Promozione

Nel girone B il risultato copertina per le squadre della zona è stato quello del Ceriano Laghetto, che ha conquistato la prima vittoria stagionale espugnando 1-0 il campo della Sestese. A decidere la partita è stato Gobbi al 43′ della ripresa.

Buon punto esterno per lo Sc United, passato in vantaggio a Gavirate con Turrisi prima dell’1-1 di El Matrague. Due 0-0 per le altre formazioni locali: l’Universal Solaro ha diviso la posta in casa con la Base 96 Seveso, mentre il Rovellasca ha pareggiato davanti al proprio pubblico contro il Morazzone.

Risultati e marcatori 4′ giornata: Accademia Bustese-Luino 1-0 (35′ st Ficara); Accademia Inveruno-Accademia Bmv sospesa al 23′ st sul risultato di 1-1; Castanese-Gallarate 3-5 (3′ pt Rossi [G], 8′ pt Rovedatti [C], 27′ pt Albini [C], 43′ pt Caricati [C], 47′ pt Rossi [G], 28′ st Urso [G], 36′ st e 41′ st Ballgjini [G]); Gavirate-Sc United 1-1 (10′ st Turrisi [SC], 29′ st El Matrague [G]); Marnate Gorla-Meda 2-1 (15′ pt Manfré [M], 41′ pt Callini [MG], 29′ st Brazzelli [MG]); Rovellasca-Morazzone 0-0; Universal Solaro-Base 96 Seveso 0-0; Sestese-Ceriano Laghetto 0-1 (43′ st Gobbi).

Classifica: Accademia Bustese 12 punti; Gavirate, Sc United 8; Meda, Gallarate, Rovellasca, Marnate Gorla 6; Accademia Inveruno*, Accademia Bmv*, Sestese, Ceriano Laghetto, Base 96 Seveso, Morazzone 4; Universal Solaro, Castanese 3; Luino 1.

Prima categoria

Nel girone H il Tradate è tornato dalla trasferta contro il Laveno Mombello con un punto. La sfida si è conclusa 1-1, con Bovolenta autore della rete tradatese. Il Tradate è così salito a quota 5.

Niente punti invece per il Cistellum 2016, sconfitto 2-0 in casa dalla Valceresio A. Audax, che con questo successo ha raggiunto la vetta della graduatoria.

Risultati 4′ giornata: Accademia Verbano Caravate-Città di Samarate 0-1, Brebbia 2019-Cantello Belfortese 0-0, Calcio Bosto-Cedratese 1-1, Ispra Calcio-Cdg Veniano 3-0, Laveno Mombello-Tradate 1-1, Union Valleolona-San Michele Calcio 4-2, Valcuviana-Faloppiese Olgiate Ronago 3-1, Cistellum 2016-Valceresio A. Audax 0-2.

Classifica: Valceresio A. Audax, Union Valleolona, Cedratese 8 punti; Cantello Belfortese, Ispra Calcio, Valcuviana 7; Accademia Verbano Caravate, Faloppiese Olgiate Ronago, Città di Samarate 6; Tradate, Cdg Veniano 5; Calcio Bosto 4; Cistellum 2016, San Michele Calcio 3; Brebbia 2019, Laveno Mombello 2.

Seconda categoria

In Seconda categoria spicca la corsa dell’Amor Sportiva Saronno, che nel girone V ha battuto 1-0 il Torino Club Marco Parolo al centro sportivo di via Trento. Decisivo Cattaneo all’11’ pt. L’Amor è salita a 10 punti, condividendo il primo posto con il Vanzaghello.

Nello stesso girone giornata negativa per le altre formazioni della zona. La Pro Juventute Uboldo ha perso 2-1 in casa contro la Legnanese: inutile la rete di Dragoni. L’Equipe Garibaldi Saronno è stata battuta 3-2 sul campo dell’Ardor, nonostante i gol di Sirna e Borsetti. L’Azzurra Mozzate ha invece perso 4-2 a Vanzaghello, con reti mozzatesi di Costanzo e Sava.

Nel girone K successo esterno della Frazione Calcistica Dal Pozzo, che ha battuto 2-0 il Sedriano. I cerianesi hanno conquistato la terza vittoria in quattro giornate e sono saliti a 9 punti, al quarto posto.

Nel girone R il Cgds Misinto è stato sconfitto 3-2 nell’anticipo di sabato sul campo dell’Atletico Fc 1999, mentre la Cogliatese ha pareggiato 1-1 in trasferta con la Juvenilia.

Girone V, classifica: Vanzaghello, Amor Sportiva 10 punti; Union Villa Cassano 9; San Marco 8; Lonate Ceppino 7; Arsaghese, Ardor 6; Pro Juventute, Busto 81 Calcio, Equipe Garibaldi, Calcio San Giorgio, Amici dello Sport, Legnanese, Calcio Olgiate 4; Azzurra Mozzate 2; Torino Club Marco Parolo 1.

Girone K, classifica: Victor Rho 12 punti; Vighi 1967, Virtus Cantalupo 10; Dal Pozzo 9; Casorezzo, Accademia Inveruno 7; Cuggiono 6; Osaf, Oratorio Lainate Ragazzi 5; San Luigi Pogliano 4; San Giuseppe Arese Calcio, Furato 3; Longobarda 2010, Fc Sedriano 2; Real Vanzaghese Mantegazza, San Vittore Olona 1.

05102026