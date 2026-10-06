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CASTELSEPRIO – Due pomeriggi per entrare nel cuore delle ricerche archeologiche in corso e osservare da vicino il lavoro degli studiosi. Il Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio propone l’iniziativa “Scavi aperti”, in programma giovedì 8 e giovedì 15 ottobre, sempre alle 15.30.

Ad accompagnare i visitatori saranno direttamente gli studiosi impegnati nelle indagini, che illustreranno le tecniche utilizzate durante gli scavi, i metodi di ricerca e le più recenti scoperte che stanno contribuendo ad approfondire la conoscenza dell’antica Castelseprio.

Il progetto di scavo è curato dall’Università degli Studi di Milano e viene realizzato con il contributo di Regione Lombardia. Il ritrovo è fissato dieci minuti prima dell’inizio delle visite all’Info Point del Parco. È consigliato indossare scarpe robuste e, considerata la particolarità dell’iniziativa, effettuare la prenotazione anticipata scrivendo all’indirizzo indicato dal Parco archeologico.

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06102026