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SARONNO – La possibile vendita del centro giovanile Monsignor Ugo Ronchi di via Colombo accende il dibattito anche sui social. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un’immagine molto semplice, scritta bianca su sfondo rosso, accompagnata da una domanda altrettanto diretta: «Perché non lo prende il Comune?» È la campagna di sensibilizzazione avviata da alcuni cittadini legati alla storia del centro sportivo, preoccupati dalla possibilità che la struttura possa essere acquistata da privati e che in futuro possa cambiare la propria funzione.

«Il centro Robur è in vendita. Perché non lo prende il Comune?», si legge nel messaggio che accompagna il passaparola. Secondo gli autori della campagna, la richiesta per la struttura sarebbe di poco superiore al milione di euro e vi sarebbe già l’interesse di soggetti privati. Nel messaggio viene soprattutto richiamata la particolare storia del centro Ronchi: «Ricordiamo che il centro fu realizzato con l’aiuto disinteressato di tanti saronnesi e va quindi considerato come un patrimonio cittadino da tutelare e difendere».

Da qui l’invito rivolto direttamente all’Amministrazione comunale: «Vista la cifra non proibitiva ci aspettiamo che il Comune faccia la sua parte, per il bene di tutti i saronnesi». La campagna è firmata simbolicamente “Quelli che avevano dato una mano”, richiamando proprio quanti contribuirono alla nascita del centro. La preoccupazione riguarda in particolare il mantenimento della vocazione sportiva e giovanile della struttura di via Colombo, oggi punto di riferimento soprattutto per il basket e il calcio cittadino.

Durante l’estate vi erano stati contatti fra Comune e parrocchia proprio sul futuro del centro Ronchi. Al momento, tuttavia, non risultano essere emersi sviluppi concreti verso un eventuale acquisto pubblico della struttura.

06102026