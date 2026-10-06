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SARONNO – Dopo i numerosi magnifici risultati conquistati durante questa stagione, i ragazzi del Pedale Saronnese gareggeranno l’11 ottobre tra le strade di Saronno che tornano ad ospitare il grande ciclismo giovanile con la 55° edizione del Gran Premio Città di Saronno dedicato alla categoria Giovanissimi femminile e maschile e con la 2° edizione della staffetta mista Prova Team Relay Cup.

La manifestazione avrà inizio alle 13 di domenica in Villa Gianetti in via Roma, mentre la partenza ufficiale è prevista alle 14.30. A concludere la giornata all’insegna del ciclismo saranno, infine, le premiazioni dei migliori ciclisti e migliori società, oltre ad un omaggio speciale per tutti i partecipanti.

Una giornata, quella di domenica 11 ottobre, che vedrà, dunque, la città di Saronno protagonista di un importante e prestigioso evento nel mondo del ciclismo giovanile lombardo che conterà con il Gran Premio ben 250 giovani atleti. Ad essere protagonisti, sarà, inoltre, il Pedale Saronnese che, oltre ad essere la società organizzatrice della manifestazione, avrà una grande occasione per mettere in mostra le qualità dei propri ragazzi proprio nella città di casa.

(foto da archivio)

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