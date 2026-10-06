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VARESE – È il giorno della Tre Valli Varesine. Oggi, martedì 6 ottobre, va in scena l’edizione 2026 della classica organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda, con partenza da Busto Arsizio e arrivo nel cuore di Varese.

La gara maschile scatterà alle 13 dal Museo del Tessile di Busto Arsizio, con arrivo previsto tra le 17.30 e le 17.40 in via Sacco a Varese dopo 200 chilometri. Al via ci saranno 175 professionisti di 25 squadre, comprese 17 formazioni WorldTour. Il percorso proporrà sei giri del circuito cittadino e, nel finale, le salite delle Cinque Piante, di Barasso, Luvinate e Casciago. Numerosi i protagonisti annunciati, tra i quali Brandon McNulty, Enric Mas, Tom Pidcock, Giulio Pellizzari, Quinn Simmons, Santiago Buitrago e Paul Lapeira. Tra gli italiani attenzione anche a Davide Piganzoli della Visma | Lease a Bike e Christian Scaroni della XDS Astana.

La giornata sarà aperta dalla Tre Valli Varesine Women’s Race, con partenza alle 9.15 e 137 chilometri da percorrere sino a Varese. Diciannove le formazioni iscritte, con al via fra le altre Silvia Persico, Eleonora Gasparrini, Mavi Garcia, Noemi Rüegg, Arlenis Sierra e Sofia Bertizzolo, che proprio a Varese concluderà la propria carriera agonistica.

Ampia anche la copertura televisiva: la prova femminile sarà trasmessa in diretta su Rai Sport dalle 11.30 alle 13, mentre quella maschile sarà in diretta dalle 15.25 alle 18 anche su Rai 2.

06102026