Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, domenica 5 ottobre, ci sono il ritorno della movida nel centro di Saronno, l’arresto di un 24enne accusato di stalking e tentato femminicidio, il dibattito sul futuro dell’area ex Novartis e l’inaugurazione del nuovo ambulatorio Lilt alla Casa di Marta.

Il fine settimana ha riportato movimento nel centro di Saronno, con locali pieni, giovani in piazza e nuovi appuntamenti. Tra gli eventi più partecipati, quello al parco dell’ex seminario, mentre in piazza Libertà è stato inaugurato il nuovo Pigreco2, storico nome della movida saronnese tornato in città.

A Turate un 24enne è stato arrestato dalla polizia locale di Cornaredo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Al giovane vengono contestati episodi di stalking e tentato femminicidio ai danni dell’ex compagna, che secondo gli investigatori sarebbe stata perseguitata tra marzo e giugno con minacce, intimidazioni, telefonate, messaggi e social network.

Torna inoltre al centro dell’attenzione il futuro dell’area ex Novartis di Origgio. Il Comitato Prospettive Area Ex Novartis riferisce di aver verificato sui portali di Terna una richiesta di connessione da 100 MW presentata dalla Benako Project 4 S.r.l., società controllata dal Gruppo Akno, e chiede al Comune un confronto pubblico per chiarire caratteristiche e ricadute del possibile progetto.

Infine, alla Casa di Marta di Saronno è stato inaugurato il nuovo ambulatorio della Lilt, dedicato allo screening e alle attività di prevenzione oncologica. Il taglio del nastro si è svolto venerdì 3 ottobre alla presenza dei rappresentanti della Lilt, della Casa di Marta e delle istituzioni; non sono ancora state diffuse le informazioni sulla data di avvio del servizio e sulle modalità di accesso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?