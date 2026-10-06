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SARONNO – Martedì 6 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni sulla località, mentre i valori oscilleranno tra una minima di 14°C e una massima di 22°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il cielo resterà quindi variabile per gran parte della giornata, con alternanza tra annuvolamenti e aperture. A Saronno non sono attesi fenomeni significativi, mentre le temperature massime scenderanno rispetto ai 24°C dei giorni precedenti. La giornata si manterrà comunque asciutta, senza particolari condizioni di instabilità sulla località.

In Lombardia le infiltrazioni umide manterranno una certa presenza di nuvole. Sulle basse pianure, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi si alterneranno nubi e schiarite per tutta la giornata. Sulle Orobie la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio, con deboli piogge in seguito in esaurimento verso sera. Sulle Alpi Retiche il cielo sarà variabile, ma tenderà a diventare coperto in serata, quando sono previste deboli piogge. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3050 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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