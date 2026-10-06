Polizia, Azione: “Omertà del governo sui numeri delle forze di polizia”
6 Ottobre 2026
SARONNO – “È possibile ottenere una semplice tabella che indichi quanti agenti di Polizia sono presenti, provincia per provincia, in Italia? No. L’ho detto al ministro Piantedosi attraverso un’interrogazione parlamentare, ma ancora una volta ci sono stati forniti dati aggregati. E questo a fronte di numeri ufficiali messi nero su bianco che evidenziano un calo delle assunzioni degli agenti di Polizia: infatti, secondo il Piano integrato di attività e organizzazione del ministero degli Interni, al 31 dicembre 2025, l’organico della Polizia di Stato è di 96.186 unità. Il dato più basso dagli ultimi 13 anni”, lo ha dichiarato Fabrizio Benzoni, vicecapogruppo di Azione alla Camera, dopo avere interrogato il ministro dell’Interno Piantedosi.
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