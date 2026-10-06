Cronaca

ROVELLASCA – Più controlli della polizia locale per prevenire consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione al Parco Burghè e alla zona del pozzo di San Francesco. L’Amministrazione comunale ha deciso di intensificare i pattugliamenti dopo che, durante alcuni servizi, sono state individuate persone intente a consumare sostanze proibite.

Il sindaco Sergio Zauli ha comunque escluso l’esistenza di una vera emergenza legata allo spaccio. L’obiettivo è soprattutto quello di prevenire situazioni di degrado e scoraggiare la presenza sul territorio sia di eventuali spacciatori sia di consumatori.

Sul fronte della sicurezza, Rovellasca ha ottenuto 20 mila euro attraverso il bando regionale 2026 per la polizia locale. Le risorse serviranno a cofinanziare l’acquisto di una nuova auto di servizio e a potenziare la videosorveglianza. In paese sono già presenti oltre 80 telecamere, comprese una decina di apparecchiature per la lettura delle targhe dei veicoli.

Prosegue inoltre la collaborazione con il Controllo di vicinato, la protezione civile e le guardie zoofile per aumentare la sorveglianza del territorio. La polizia locale, guidata dal comandante Diego Monopoli, si è nel frattempo trasferita nell’ex Casa del fascio di via Roma, a pochi passi dal Parco Burghè, dove è stata collocata anche la centrale operativa del sistema di videosorveglianza. Proprio Monopoli, durante un servizio antidroga la scorsa estate, era stato investito da un’auto in via XX Settembre, risultata successivamente carica di droga. Il comandante era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano con traumi al volto e al torace.

06102026