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ROVELLO PORRO – Ha preso ufficialmente il via la macchina organizzativa del concorso nazionale di poesia “Daniela Cairoli”, che quest’anno raggiunge il traguardo della ventiquattresima edizione. Una manifestazione ormai radicata nel panorama culturale locale, promossa dall’associazione culturale “Helianto” insieme all’associazione “Per un Mercoledì Diverso”, con il patrocinio del comune di Rovello Porro e quello culturale di WikiPoesia.

Il premio, aperto a componimenti sia editi sia inediti, conferma la formula a tema libero: una scelta pensata per lasciare piena libertà espressiva agli autori, siano essi poeti già affermati o voci emergenti.

Accanto all’aspetto puramente letterario, l’iniziativa mantiene la propria vocazione benefica: la partecipazione prevede una quota d’iscrizione di 6 euro per ciascuna poesia presentata e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

I poeti avranno tempo fino a domenica 31 gennaio 2027 per inviare i propri testi. In palio ci sono tre riconoscimenti in denaro per i primi classificati, rispettivamente da 500, 300 e 200 euro.

Tra le novità dell’edizione 2027 spicca un cambio nella composizione della commissione giudicatrice: fa il suo ingresso in giuria Erika Signorato, poetessa e docente di musica; lavorerà al fianco del professor Manrico Zoli e dei poeti Ivan Fedeli, Claudio Pagelli, Alfredo Panetta e Giovanna Sommariva.

Il momento clou del concorso sarà la cerimonia di premiazione, in programma per sabato 13 marzo 2027 alle 17.30 nella sala conferenze del centro civico di Rovello Porro.

Per chi desidera partecipare o consultare il bando dettagliato con le istruzioni di invio, le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito dell’associazione, all’indirizzo www.helianto.it.

(foto d’archivio)

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