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SARONNO – Un appello diretto all’Amministrazione comunale perché valuti l’acquisto del centro giovanile Monsignor Ugo Ronchi di via Colombo e ne garantisca anche per il futuro la funzione sportiva e sociale. A lanciarlo è Domenico Radice, noto imprenditore ed esponente dell’associazionismo cittadino, che negli anni Ottanta partecipò alla raccolta di fondi che consentì di realizzare la struttura.

La possibile vendita del centro da parte della parrocchia era emersa già durante l’estate. Da allora, sottolinea Radice, non sarebbero arrivate indicazioni pubbliche sugli sviluppi: «È sceso un silenzio preoccupante e si sentono solo voci allarmanti, che parlano di trattative in corso per la cessione a privati. Mi auguro che queste notizie non corrispondano al detto “vox populi, vox Dei”». Da qui la richiesta di un intervento del Comune. «Se la struttura fosse comprata dal Comune, ciò consentirebbe ai giovani saronnesi di continuare ad usufruire di impianti non gravati da oneri ed utili connessi ad una gestione commerciale».

Al centro delle preoccupazioni c’è soprattutto il futuro delle centinaia di giovani che utilizzano quotidianamente gli impianti. Secondo i dati ricordati da Radice, al Ronchi gravitano circa 300 ragazzi per il basket e altri 200 per il calcio. «Questi giovani difficilmente troverebbero ospitalità da un privato che potrebbe affittare la struttura per attività più redditizie, precludendone l’uso ai ragazzi. Il rischio di lasciare questi giovani allo sbando è concreto. Come risolverebbe il problema il Comune di Saronno, che non abbonda di impianti sportivi?».

Per Radice la questione non può dunque essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico. «Parrocchia e Comune di Saronno non possono trascurare l’aspetto sociale rappresentato dalla funzione originaria del centro, che deve conservare la sua destinazione a favore della pratica dello sport dilettantistico; l’aspetto economico non deve essere determinante nella scelta del destinatario finale».

C’è infine un elemento storico che, secondo il saronnese, dovrebbe pesare nelle decisioni sul futuro della struttura: il contributo dato dalla città alla sua realizzazione. «Tenuto conto che si tratta di un’opera realizzata dai cittadini saronnesi, deve restare patrimonio della collettività».

06102026