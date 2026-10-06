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SARONNO – Una lunga catena di studenti attraverso il centro cittadino e una chiesa prepositurale gremita per un compleanno davvero speciale. Questa mattina l’arcivescovo di Milano Mario Delpini è arrivato a Saronno per partecipare alle celebrazioni per i 130 anni del Collegio arcivescovile Castelli, storica istituzione scolastica della città.

Il momento centrale della mattinata è stata la messa celebrata nella prepositurale dei santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà, alla presenza degli studenti e degli insegnanti del Castelli. Una comunità scolastica particolarmente numerosa: sono infatti circa 800 gli studenti che frequentano oggi il Collegio.

L’appuntamento non è certo passato inosservato ai saronnesi. Ragazzi e docenti hanno raggiunto a piedi la chiesa e, al termine della celebrazione, sono tornati verso il Collegio, formando una lunghissima e colorata catena umana lungo le vie del centro, accompagnati dai volontari dell’Associazione carabinieri.

La visita dell’arcivescovo, presente anche la sindaca Ilaria Pagani, ha rappresentato uno dei momenti più significativi delle celebrazioni per i 130 anni del Castelli, riunendo nella stessa occasione tutte le diverse fasce d’età della scuola, dai bambini della primaria sino agli studenti delle superiori. E non è mancato, prima di lasciare piazza Libertà, il momento della foto ricordo sul sagrato della prepositurale, con monsignor Delpini insieme alla grande comunità scolastica saronnese.

Il Collegio Castelli oggi

Il Collegio arcivescovile Castelli accompagna gli studenti dalla scuola primaria sino alla conclusione delle superiori. Attualmente sono attive la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado.

Per la secondaria di secondo grado l’offerta comprende l’Istituto professionale quadriennale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera a orientamento europeo e il Liceo “College Castelli”, articolato negli indirizzi Scientifico, Scientifico Scienze applicate, Scienze umane, Scienze umane Economico sociale e Made in Italy.

06102026