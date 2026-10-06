Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Una capacità di intendere e di volere fortemente compromessa, ma non cancellata. È da questo punto che passa la richiesta di condanna formulata dal pubblico ministero Roberto Bonfanti nel processo per l’omicidio di Romolo Baldo, l’86enne ucciso il 9 giugno 2025 nella sua abitazione di via Pio XI a Saronno.

Per Elena Pagani, compagna del figlio della vittima, l’accusa ha chiesto 12 anni di reclusione e una misura di sicurezza di tre anni in una casa di cura e custodia, da applicare al termine della pena.

La requisitoria, durata circa due ore, ha ricostruito il quadro emerso durante il dibattimento, soffermandosi in particolare sullo stato psichico dell’imputata e sugli elementi che, secondo l’accusa, consentono comunque di escludere una totale incapacità al momento dell’omicidio.

La perizia psichiatrica voluta dalla Corte d’Assise ha infatti stabilito che Pagani aveva una capacità di intendere e di volere “grandemente scemata”. È stato riscontrato un grave disturbo di personalità, con episodi di scivolamento psicotico, mentre è stata esclusa la presenza di un disturbo psicotico cronico.

Un quadro che ha portato il pubblico ministero a riconoscere la semi-infermità mentale. Bonfanti ha inoltre chiesto la concessione delle attenuanti generiche e la loro prevalenza sulle due aggravanti contestate: la minorata difesa dell’86enne e la convivenza dell’imputata con la vittima.

L’accusa ha però analizzato anche ciò che accadde nelle fasi immediatamente precedenti e successive all’aggressione. Pagani avrebbe preso un coltello sostenendo che le servisse per difendersi. Dopo aver colpito Baldo avrebbe invece dato ai soccorritori una prima versione dell’accaduto considerata finalizzata a scagionarsi.

L’86enne venne raggiunto complessivamente da otto coltellate. Quattro risultarono mortali. Subito dopo Pagani contattò il compagno, figlio della vittima, raccontandogli quanto era successo. Scattò quindi la richiesta di intervento ai soccorritori e ai carabinieri.

Quando i militari entrarono nella villetta di via Pio XI trovarono la donna seduta sul divano con il coltello ancora in mano. Fu arrestata in flagranza.

Nel processo è stata ricostruita anche la condizione di vulnerabilità psicopatologica dell’imputata e la possibilità di episodi di scompenso psicotico acuto nei momenti di forte stress.

Sulla valutazione delle attenuanti è arrivata però una posizione differente dalla parte civile. L’avvocato Giovanna Menichini, che assiste la figlia di Romolo Baldo, ha richiamato davanti alla Corte alcuni comportamenti attribuiti all’imputata dopo l’accoltellamento. Pagani, secondo quanto sostenuto dal legale, si sarebbe lavata le mani e avrebbe pulito il pomello di una porta, probabilmente per eliminare il sangue.

La parte civile ha posto l’accento anche su quanto accaduto nei mesi successivi. “Da parte della signora Pagani non c’è mai stata nemmeno una telefonata per chiedere scusa”, ha sottolineato Menichini, ricordando inoltre che alla figlia della vittima non sarebbe arrivato alcun risarcimento, neppure simbolico. Da qui la richiesta alla Corte di non concedere le attenuanti generiche o, quanto meno, di non considerarle prevalenti sulle aggravanti, come invece proposto dal pubblico ministero.

A decidere sarà la Corte d’Assise di Busto Arsizio, presieduta da Rossella Ferrazzi, con Daniela Frattini e la giuria popolare.

(foto archivio)

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