Città

SARONNO – Una manifestazione per le vie della città in occasione della giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre, con ritrovo alle 10 in piazza San Francesco.

A promuovere l’iniziativa è la Rete Palestina Anima Mundi, che aderisce alla mobilitazione internazionale annunciata per il 10 ottobre. Al corteo hanno dato la propria adesione anche realtà di Castellanza, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano, Cesate, Limbiate e Uboldo.

Tra gli obiettivi della mobilitazione la richiesta di “il rispetto del diritto internazionale”, “sanzioni, embargo e la fine di ogni complicità con le politiche genocidarie e colonialiste di Israele” e la tutela della “libera espressione del dissenso”.

Il corteo partirà da piazza San Francesco e attraverserà diverse strade del centro di Saronno. Il percorso comunicato prevede il passaggio da via Diaz, viale Rimembranze, via Monti, via San Giuseppe e corso Italia, per concludersi in piazza Donatori del Sangue.

“Solleviamoci uniti per una Palestina libera” è lo slogan scelto dalla Rete, che invita alla partecipazione alla giornata di mobilitazione.

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