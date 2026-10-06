Politica

GERENZANO – Dopo il botta e risposta tra centrodestra e Insieme e libertà per Gerenzano sul tema della sicurezza, nel dibattuto interviene anche La Voce di Gerenzano, che, con un sondaggio sui social, ha chiesto ai cittadini come percepiscono oggi la sicurezza in paese.

“Abbiamo chiesto ai cittadini di Gerenzano come percepiscono oggi la sicurezza, il decoro e la manutenzione del paese. Hanno risposto in 172 – scrivono dall’associazione – Sul tema della sicurezza, il 61,6% dei partecipanti dice di sentirsi meno sicuro rispetto al passato e il 32% giudica la situazione gravemente insufficiente. In pratica, il 93,6% di chi ha partecipato esprime una valutazione negativa. C’è poi un dato che ci ha colpito particolarmente: il 48,3% dichiara di aver rinunciato spesso a uscire a piedi la sera per paura o insicurezza, mentre un altro 36% dice di averlo fatto qualche volta. Solo il 15,7% risponde di non aver mai cambiato le proprie abitudini per questo motivo”.

“Tra le principali preoccupazioni emergono la scarsa presenza visibile delle forze dell’ordine, indicata dal 79,1%, i furti o tentativi di furto nelle abitazioni, segnalati dal 68,6%, e la presenza di persone o situazioni percepite come moleste, indicata dal 56,4%. La zona maggiormente indicata come critica è quella della stazione e dell’area ferroviaria, con il 70,9% delle risposte”.

E continuano: “Sono numeri che fanno riflettere anche alla luce di quanto emerso nell’ultimo Consiglio comunale del 17 settembre, nel quale il tema della sicurezza era formalmente all’ordine del giorno In quella sede l’assessore Pierangelo Borghi, nel suo intervento, ha espresso una lettura decisamente rassicurante della situazione, sostenendo in sostanza di non riscontrare tutte le criticità rappresentate nel dibattito. Come associazione non vogliamo trasformare il sondaggio in una risposta personale all’assessore, né sostenere che 172 persone rappresentino automaticamente tutta Gerenzano. Però il contrasto tra le due percezioni ci sembra evidente. Non diciamo che il sondaggio abbia la verità in tasca. Diciamo semplicemente che quando così tante persone segnalano gli stessi problemi, far finta che non esistano non aiuta a risolverli.Anche su pulizia, manutenzione e decoro urbano emerge un giudizio fortemente critico. Tra i problemi segnalati più spesso ci sono l’abbandono dei rifiuti, indicato dall’89% dei partecipanti, l’erba alta e la mancata cura, indicata dal 76,2%, i cestini pubblici spesso pieni e le condizioni di strade, buche e segnaletica.Sulla manutenzione del verde, il 55,8% ritiene che nelle aree vicine alle abitazioni e alle scuole si intervenga soprattutto dopo continue segnalazioni o quando si presenta un’emergenza; un altro 32,6% considera invece le risposte dell’Amministrazione assenti o troppo lente.Come associazione civica il nostro obiettivo resta molto semplice: ascoltare ciò che i cittadini vedono e vivono ogni giorno e portarlo all’attenzione di chi amministra.Sappiamo che esistono problemi di personale, risorse economiche e competenze diverse tra Comune e altre istituzioni. Ma riconoscere un problema non significa fare polemica. È il primo passo per provare a risolverlo. Questo sondaggio non dice che tutta Gerenzano la pensi allo stesso modo. Dice però che 172 persone hanno dedicato del tempo per raccontare una percezione e delle preoccupazioni molto simili tra loro.Secondo noi meritano almeno di essere ascoltate”.

(foto archivio)

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