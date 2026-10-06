Città

SARONNO – “Il mio intervento non voleva essere una difesa della maggioranza”. Francesco Ricca di Azione torna sul tema della sicurezza e precisa la propria posizione dopo le reazioni arrivate dall’opposizione saronnese alle sue parole, nate dal dibattito nazionale promosso dal deputato di Azione Fabrizio Benzoni sul rapporto tra sicurezza ed enti locali.

Ricca chiarisce innanzitutto di condividere la richiesta delle opposizioni di un maggiore impegno dell’Amministrazione comunale.

“Ringrazio i consiglieri e le forze di opposizione intervenuti in risposta al mio appello relativo alla sicurezza. Condivido assolutamente la loro richiesta di un impegno sempre maggiore del Comune su questo tema”.

Il rappresentante di Azione precisa quindi il senso del suo precedente intervento, sottolineando come il richiamo alle responsabilità dello Stato non debba essere letto come un modo per sollevare l’Amministrazione comunale dai propri compiti.

“Il mio intervento non voleva essere una difesa della maggioranza, né tanto meno intendevo sottrarre questa amministrazione dalle proprie specifiche responsabilità e competenze, che per me non sono assolutamente in discussione: volevo invece ribadire con forza, partendo dal dibattito nazionale promosso da Azione, che anche lo Stato deve garantire risorse e personale adeguati ai territori”.

Da Ricca arriva infine la proposta di superare le contrapposizioni politiche almeno sulla richiesta di maggiori risorse per la sicurezza della città.

“Su questo credo che anche le opposizioni di centrodestra possano concordare e penso che, nell’interesse di Saronno, possiamo chiedere insieme agli enti centrali maggiore attenzione alla nostra città”.

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