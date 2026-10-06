Softball

SARONNO – Si è fermato a Rovigo il cammino dell’Under 19 del Saronno Softball verso la finale nazionale per lo scudetto. Le giovani nerazzurre hanno disputato sabato il girone di qualificazione, chiudendo la giornata con due sconfitte ma facendo comunque esperienza in un appuntamento di alto livello.

La formazione allenata da Maristella Perizzolo si era presentata alla semifinale nazionale con una rosa particolarmente giovane, nella quale trovavano spazio anche numerose giocatrici Under 16. Al di là dei risultati delle due partite, per il Saronno l’obiettivo principale della stagione era infatti quello di costruire e fare crescere un gruppo destinato a lavorare insieme anche nei prossimi anni.

Archiviata l’esperienza di Rovigo, per le giovani saronnesi la stagione non è ancora terminata: l’attenzione si sposterà ora sulla Coppa Lombardia, prossimo impegno del gruppo nerazzurro.

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(foto: il Saronno U19 schierato a Rovigo)

06102026