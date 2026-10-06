SOLARO – Una vita trascorsa anche al servizio dei suoi pazienti, con quella disponibilità che apparteneva alla figura del medico di famiglia di un tempo. Solaro piange la scomparsa del dottor Izzat El Tarrasse, morto all’età di 84 anni. Nato a Damasco, uomo di grande cultura, per molti solaresi era stato per anni un punto di riferimento. Chi lo aveva conosciuto professionalmente ne ricorda soprattutto la gentilezza e la disponibilità: visite a domicilio, consigli e la presenza anche nelle ore notturne quando si presentava un’urgenza. Negli ultimi anni era stato ricoverato in una Rsa di Limbiate.

Tra coloro che lo hanno ricordato c’è anche la sindaca di Solaro Nilde Moretti, che era stata sua paziente. La prima cittadina ha rievocato le visite a casa del medico, con la sua inseparabile borsa, anche per una semplice influenza e i tanti consigli sui rimedi naturali. Un rapporto proseguito anche negli ultimi anni, quando Moretti aveva avuto occasione di incontrarlo nella Rsa e fermarsi a parlare con lui. La sindaca lo ha ricordato come una persona dal cuore grandissimo, salutandolo con un ultimo augurio di buon viaggio.

La salma si trova alla casa funeraria Le Camelie di via Mazzini 54 a Ceriano Laghetto, dove sarà possibile rendere omaggio al dottor El Tarrasse sino alle 10 di giovedì 8 ottobre.

Successivamente la salma sarà trasferita al cimitero di Solaro per la tumulazione.