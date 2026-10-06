Groane

MONZA – Screening, visite e consulti gratuiti nel cuore della città. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18, piazza Trento e Trieste e le aree vicine ospiteranno la seconda edizione del “Villaggio della Salute”, iniziativa dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce.

Il programma prenderà il via già venerdì 9 ottobre con il convegno “Monza città della salute – Vivremo fino a 100 anni. Il nostro territorio è pronto?”, organizzato nello spazio Manzoni16 di via Manzoni. Dalle 17 si confronteranno istituzioni, professionisti della sanità e associazioni sui temi della longevità, della prevenzione e della sostenibilità del sistema sanitario.

Alle 21 spazio anche alla divulgazione con “Medicina Spericolata – Un viaggio tra scienza, coraggio e ironia”, spettacolo con Silvia Bencivelli e Dario Vergassola. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti.

Screening e consulti gratuiti

Il cuore dell’iniziativa sarà però il weekend. Tra sabato e domenica saranno disponibili numerose attività gratuite dedicate alla prevenzione. Lo Spazio Lilt Mobile proporrà visite senologiche, ecografie per le donne under 40 e mammografie in tomosintesi per le over 40. Ci saranno inoltre iniziative per la prevenzione cardiovascolare, controlli dell’udito, consulti con nutrizionisti, osteopati e specialisti, oltre ad attività dedicate alla salute del colon, al pavimento pelvico e alla medicina sportiva.

Ampio spazio anche alla salute mentale. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre saranno proposte consulenze sulla genitorialità, sull’insonnia e sui disturbi alimentari, oltre a screening delle funzioni cognitive e momenti di approfondimento su dipendenze digitali, ritiro sociale e Adhd.

La Croce Rossa Italiana proporrà inoltre dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore. Domenica 11 ottobre sarà possibile effettuare anche uno screening carotideo.

Prevenzione, sport e attività per le famiglie

Il Villaggio della Salute non sarà dedicato soltanto agli screening. In piazza troveranno spazio associazioni del territorio, attività sportive, laboratori per bambini, iniziative sulla sostenibilità e simulatori professionali di moto dedicati alla sicurezza stradale.

I visitatori potranno inoltre ricevere la “Bag della Salute”, una shopper con gadget, campioni e materiale informativo. Sarà possibile prenotarla attraverso il sito dell’iniziativa oppure ottenerla completando il “Percorso della Prevenzione” tra gli stand. Le bag saranno distribuite fino a esaurimento.

“Il Villaggio della Salute porta la prevenzione tra le persone, offrendo opportunità di screening, informazione e conoscenza – sottolinea Egidio Riva, assessore al Welfare e Salute del Comune di Monza -. È un’iniziativa che si inserisce nel percorso di Monza Città della Salute”.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione L’Arte di Amarsi, con Lilt Milano Monza Brianza come charity partner e con il coinvolgimento di numerose realtà sanitarie, scientifiche e del Terzo Settore.

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