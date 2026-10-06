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VENEGONO INFERIORE – Quasi cento studenti fuori dalle aule per chiedere una scuola più sicura e maggiori investimenti nell’istruzione. Lunedì 5 ottobre davanti all’Isiss Don Milani di Venegono Inferiore si è tenuto uno sciopero studentesco promosso dalla Rete degli Studenti Medi e dal Collettivo Don Milani.

A far scattare la mobilitazione è stata, secondo quanto riferito dagli organizzatori, la nuova rottura di uno dei pannelli del soffitto dell’istituto. Un episodio che, spiegano gli studenti, si era già verificato nel febbraio dello scorso anno scolastico.

Il presidio è iniziato alle 8 e ha coinvolto quasi cento ragazzi della sede di Venegono. Al centro della protesta le condizioni dell’edificio scolastico. Gli studenti segnalano criticità nella gestione dei piani di evacuazione, problemi ai bagni e carenze nella manutenzione del soffitto.

In particolare, gli organizzatori sostengono che dopo il danneggiamento del pannello le lezioni siano proseguite regolarmente nell’aula interessata, con la sola delimitazione dell’area attraverso un nastro. Sul punto, nel materiale fornito, non è riportata una replica della scuola o della Provincia.

Alla manifestazione è seguita un’assemblea durante la quale gli studenti hanno discusso anche del finanziamento dell’istruzione e delle politiche nazionali. La Rete degli Studenti Medi collega infatti la situazione dell’edilizia scolastica a una più ampia critica alle scelte di spesa del Governo, contestando gli investimenti destinati al riarmo rispetto alle risorse per la scuola.

“Ciò che è emerso chiaramente dal confronto è la necessità di interventi strutturali e di seri finanziamenti all’istruzione”, spiegano gli organizzatori. La mobilitazione di Venegono Inferiore, nelle intenzioni della Rete degli Studenti Medi di Varese, è solo l’inizio. L’organizzazione annuncia per l’autunno un percorso nelle scuole della provincia per portare avanti le rivendicazioni su edilizia scolastica, diritto allo studio e risorse destinate all’istruzione.

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