Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Una quindicina tra auto e furgoni con gli specchietti laterali danneggiati o completamente divelti. È quanto hanno trovato al mattino, l’altro giorno, i residenti di via Damiano Chiesa, dove durante la notte qualcuno ha preso di mira i mezzi lasciati nell’area di sosta.

Un episodio che ha suscitato forte indignazione nel quartiere, anche perché non sarebbe la prima volta che nella zona si verificano vandalismi e schiamazzi, in particolare nelle ore serali. Per i proprietari dei veicoli si prospettano ora spese anche di alcune centinaia di euro per le riparazioni. Tra i residenti è tornata quindi la richiesta di maggiori controlli e di un potenziamento della videosorveglianza. Proprio in via Damiano Chiesa è stato intanto riaperto il Parco Viola, rimasto a lungo chiuso dopo una serie di vandalismi che avevano reso necessari interventi di riqualificazione. L’area dispone ora di nuove strutture da gioco ed è tornata a disposizione delle famiglie.

È inoltre fruibile una nuova area verde ricavata nell’ambito dell’ex stadio comunale di via Caposile, con accesso dal parcheggio di via Quattro Novembre, destinata alle attività sportive spontanee e all’aggregazione.

06102026