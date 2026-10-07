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SARONNO – Nuovo importante incarico per Andrea Chiodi, direttore artistico del teatro Giuditta Pasta di Saronno dal 2023. Il regista varesino è stato nominato direttore del Centro Teatrale Bresciano, una delle principali realtà del panorama teatrale italiano. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione dell’ente l’1 ottobre e annunciata ufficialmente martedì 6 ottobre. Chiodi entrerà in carica l’1 novembre, raccogliendo il testimone di Gian Mario Bandera.

Il Centro Teatrale Bresciano ha scelto di affidarsi a un professionista con il quale ha già costruito negli anni un rapporto consolidato, attraverso numerose collaborazioni artistiche e produzioni teatrali.

Chiodi guida infatti dal febbraio 2023 la direzione artistica del teatro Giuditta Pasta, dove ha avviato un percorso di rilancio culturale, puntando sulla qualità della programmazione, sulle produzioni e sul rapporto con il pubblico. Un lavoro che lo stesso regista aveva raccontato a ilSaronno all’inizio del 2026, sottolineando la volontà di restituire al Pasta la sua identità di teatro d’arte e la fiducia degli abbonati e delle compagnie.

Proprio lo scorso giugno Chiodi ha presentato la sua quarta stagione saronnese, intitolata “Radici”, un cartellone dedicato alla memoria, alle relazioni familiari e alla storia, dopo i precedenti percorsi “Nuovi Sguardi”, “Immaginazioni” e “Riflessioni”.

Nato a Varese nel 1978, Chiodi ha alle spalle una lunga esperienza come regista teatrale. Allievo di Piera Degli Esposti, ha collaborato con importanti istituzioni culturali italiane e internazionali, dal Teatro Argentina di Roma al Teatro Olimpico di Vicenza, fino al Lac di Lugano. Nel corso della carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti ed è stato finalista ai premi Ubu.

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