Andrea Chiodi, nuovo prestigioso incarico: il direttore artistico del Pasta guiderà anche il Centro Teatrale Bresciano
7 Ottobre 2026
SARONNO – Nuovo importante incarico per Andrea Chiodi, direttore artistico del teatro Giuditta Pasta di Saronno dal 2023. Il regista varesino è stato nominato direttore del Centro Teatrale Bresciano, una delle principali realtà del panorama teatrale italiano. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione dell’ente l’1 ottobre e annunciata ufficialmente martedì 6 ottobre. Chiodi entrerà in carica l’1 novembre, raccogliendo il testimone di Gian Mario Bandera.
Il Centro Teatrale Bresciano ha scelto di affidarsi a un professionista con il quale ha già costruito negli anni un rapporto consolidato, attraverso numerose collaborazioni artistiche e produzioni teatrali.
Nato a Varese nel 1978, Chiodi ha alle spalle una lunga esperienza come regista teatrale. Allievo di Piera Degli Esposti, ha collaborato con importanti istituzioni culturali italiane e internazionali, dal Teatro Argentina di Roma al Teatro Olimpico di Vicenza, fino al Lac di Lugano. Nel corso della carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti ed è stato finalista ai premi Ubu.
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